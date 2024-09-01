‘Enflasyon’ muafiyeti devrede

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Bakanlığın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, ilgili mevzuat uyarınca, enflasyon düzeltmesi kapsamı dahilinde olup 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50 milyon TL’nin altında olan mükelleflerin, 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmalarına gerek olmayacak. Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde ise, 2024 takvim yılında sona eren hesap dönemine ilişkin gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı uygulamada dikkate alınacak. Bu mükelleflerce 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerine ilişkin beyannamelerin ekine dönem sonu bilançoları eklenmeyecek.

Düzenlemeye göre:

HANGİ MÜKELLEF NASIL YOL ALMALI

Sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, Kanun’un ilgili fıkrasında yer alan şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, geçen yıl sonundaki gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50 milyon liranın altında olsa dahi 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecekler.

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31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayı sürdürecekler.

Enflasyon düzeltmesi yapmaması uygun bulunmakla birlikte, 2024 hesap döneminin ikinci geçici vergi dönemindeki mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutan ve düzeltme sonrası oluşan kâr veya zararlarını yasal defterlere kaydetmek suretiyle bu döneme ilişkin geçici vergi beyannamelerini tebliğin yayım tarihi itibarıyla vermiş olan mükelleflerin, söz konusu döneme ilişkin yasal kayıtlarını düzeltmeleri gerekmeyecek.

Bu durumdaki mükellefler, enflasyon düzeltmesinden kaynaklı kâr veya zarar kayıtları ile enflasyon düzeltmesi yapılmamasına göre oluşan kâr/zarar farkını, 2024 hesap dönemi ikinci geçici vergi dönemine ilişkin beyannamelerinde duruma göre “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” veya “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Bölümünün Diğer İndirimler” kısmında göstermek suretiyle beyan edecekler.

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Mükellefler, ikinci geçici vergi dönemine ilişkin beyannamelerini, enflasyon düzeltmesi öncesi oluşan kâr veya zarara göre geçici vergi matrahlarını düzelterek verecekler. Düzeltme işlemlerinin beyanname verme süresi içinde yapılması durumunda herhangi bir vergi cezası veya gecikme faizi ödenmeyecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, reel sektörün taleplerine hassasiyetle yaklaştıklarına; enflasyon muhasebesi konusunda atılan adımların da bu anlayışı yansıttığına vurgu yaptı.

İŞ DÜNYASI KARARI NASIL KARŞILADI

İş dünyası temsilcileri enflasyon düzeltmesiyle ilgili kararı şöyle karşıladı:

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TOOB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Enflasyon muhasebesi konusunda yaptığımız toplantıda ve öncesinde dile getirdiğimiz iş dünyamızın taleplerini ve önerilerini dikkate alan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekibine teşekkür ederiz.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Ciro sınırı önerimizin de kısmen de olsa hayata geçmesinden memnuniyet duyuyoruz. Ancak mevcut uygulamayı yatırım yapanların fiktif vergi vermesini engelleyecek hale getirmek lazım. Yatırım ortamının devamı için bunu şart görüyoruz. KOBİ’lerin, gelirleri yerine ‘yatırımlarından’ vergi verir hale gelmeleri ancak bu şekilde önlenebilecektir. Dengeli vergilendirme güçlü ekonomiyi gerçekleştirmenin en büyük teminatı olacaktır. Yatırımların ve ticaret ortamının hız kesmeden yükselişini sağlayacaktır.

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MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: Ekonomimizin lokomotifi durumunda olan küçük işletmelerimiz adına oldukça memnuniyet verici bir gelişme oldu. Enflasyon düzeltmesi uygulamasının geçici vergi dönemlerinde değil, yılda bir kez uygulanacak şekilde düzenlenmesi daha uygun olacaktır. Bu vesileyle, enflasyon düzeltmesi farklarının vergilendirilmesinin yatırımcıların güvenini sarsma riski taşıdığının altını çiziyor, bu farkların vergi kapsamı dışında tutulması gerektiğini yeniden ifade ediyoruz.

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu: Bu haliyle yayımı çok büyük hukuki ve teknik sorunlara yol açacaktır. Öncelikle, bakanlığın yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca doğru verilmiş bir beyannameyi idari talimatla düzelttirme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Öte yandan, Tebliğin yayım tarihine kadar beyannamesini vermiş olanların taslakta belirtilen şekilde düzeltme yapması, bakanlığın defter kayıtları ile beyannamenin birbiri ile uyumsuz olmasını istemesi anlamına gelmektedir. Birliğimizin önerileri dikkate alınmadığından ortaya çıkan bir sorunun yine birliğimizin görüşlerine aykırı olarak düzeltilmeye çalışılması ortaya daha büyük bir kaos çıkaracaktır. Yapılması gereken, tebliğ taslağının bu haliyle yayımlanmaması ve 2024/2. Dönem geçici vergi beyannamesini verenlerin düzeltme beyannamesi vermesini ihtiyari bırakmaktır.