Enflasyon mayıs ayında hız kesti

Tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasındaki fark 21.74 puana yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta bir önceki aya göre yüzde 0.89, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla mayısta, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 2.56 ile ulaştırma, yüzde 1.76 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 1.62 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28.39 ile ulaştırma grubunda görüldü. Ulaştırmayı yüzde 21.79 ile ev eşyası ve yüzde 19.3 ile sağlık izledi. Mayısta, endekste kapsanan 415 maddeden 97’sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 59’unun ortalama fiyatında değişim olmadı. 259 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 41.57 ile patateste yaşanırken, patatesteki fiyat artışını yüzde 36.37 ile havuç, yüzde 29.46 ile şehirler arası otobüs ücreti izledi.

KÜRESEL GIDA FİYATLARI YÜKSELDİ

BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü de(FAO), küresel gıda fiyatlarının, mayısta aylık bazda en hızlı yükselişini kaydederek Eylül 2011’den beri en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi. FAO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, mayıs ayında ortalama 127.1 puan olan FAO Gıda Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre 4.8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39.7 artış gösterdi. Buna göre, bitkisel yağ, şeker ve hububat fiyatlarındaki artış, endeksin Eylül 2011’den beri en yüksek değerine ulaşmasına neden oldu. Bu değer, tüm zamanların en yüksek seviyesinin nominal olarak yüzde 7,6 altında kaldı. FAO Tahıl Fiyat Endeksi de aylık bazda yüzde 6 artış kaydetti. FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi esas olarak palm, soya ve kolza tohumu yağı fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 7.8 yükseldi. FAO Şeker Fiyat Endeksi de hasat gecikmeleri ve dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Brezilya’daki mahsul veriminin düşmesine ilişkin endişeler nedeniyle yüzde 6.8 arttı. FAO Et Fiyat Endeksi yüzde 2,2 artış gösterdi. FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi de yüzde 1.8 artarak bir yıl önceki seviyesinin ortalama yüzde 28 üzerine çıktı. Artış, yağsız ve tam yağlı süt tozlarına yönelik güçlü ithalat talebinden kaynaklandı. FAO’nun yeni tahıl arz ve talep özetine göre de 2021-2022 hasat mevsimlerinin sonunda dünya tahıl stoklarının yüzde 0.3 artarak 811 milyon tona çıkması bekleniyor.

ZAMLAR 5 TEMMUZ’DA BELLİ OLACAK

MAYIS ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilere verilecek zam için geri sayım başladı. 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 oldu. Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi de 5 Temmuz günü açıklanacak. TÜİK’in enflasyonu açıklamasının ardından memur ve emeklilere verilecek zam oranı netleşecek. SSK ve Bağ Kur emeklileri gerçekleşen enflasyon oranında, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranının üstüne gerçekleşen enflasyon farkını da alıyorlar. Memur ve memur emeklileri yüzde 3’lük zammın üstüne enflasyon farkını alacaklar. Ancak zam oranı 5 Temmuz tarihinde belli olacak.

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