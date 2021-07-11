Enflasyon küresel tehdit olma yolunda

G-20 ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, dönem başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde bu yılki üçüncü toplantıları için Venedik’te bir araya geldi.Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G-20 ülkeleri olarak önceki günkü toplantılarında küresel tehdit oluşturmaya başlayan enflasyon baskısına dikkat çektiklerini belirtti. Elvan, ilk günün ardından değerlendirmelerde bulundu. Elvan, "G-20 Bakanlar Toplantısının ilk gününü tamamladık. Küresel tehdit oluşturmaya başlayan enflasyon baskısına dikkat çektik. Uluslararası Finansal Mimari başlığında görüşlerimizi dile getirdik. Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının pandemi ile mücadeledeki önemine değindik" ifadelerini kullandı. Bakan Elvan, toplantı kapsamında ikili temaslarını da sürdürdü. Elvan, Meksikalı mevkidaşı Arturo Herrera Gutierrez ve Arjantinli mevkidaşı Martin Guzman ile ayrı ayrı görüştü. Bakan Elvan, toplantının ilk bölümü sırasında ABD’li mevkidaşı Janet L. Yellen, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanı Nam-Ki Hong ile görüşmüştü.







İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ KONUŞTUK

Elvan, Vene-dik’te Güney Koreli mevkidaşı Nam-Ki Hong küresel ekonomik gelişmeleri ele aldıklarını paylaşırken Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile iklim değişikliği konularında verimli bir görüşme gerçekleştir-diklerini aktardı. Elvan, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile gümrük birliği konusunda konuştuğunu söyledi.

75 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ GEREKİYOR

Venedik kentindeki toplantının bakanların katıldığı ilk gününde, “Pandemi çağımız için küresel bir anlaşma” isimli salgına hazırlıkla ilgili olarak küresel müşterekleri finanse etmeye yönelik G-20 Üst Düzey Bağımsız Panel Raporu kamuoyuna açıklandı. Söz konusu raporda, salgınlara hazırlığın koronavirüs pandemisinin bitmesini beklemeden geliştirilmesi gerektiği belirtildi. Raporda, pandemi önleme ve hazırlık konusundaki eksikleri gidermek ve mevcut harcama seviyelerini iki katına çıkarmak için gelecek 5 yıl için uluslararası kamu finansmanında yılda 15 milyar dolardan 75 milyar dolarlık bir artış talep edildi. Raporda salgın tehdidinin gelecekte de var olacağına dikkat çekilerek, uzmanların, “bulaşıcı hastalıkların gözetimi, ulusal sağlık sistemlerinin dayanıklılığı, aşı ve diğer tıbbi önleme araçlarının kapasitesinin geliştirilmesi ve küresel yönetimi” üzerinde durulması gereken dört acil nokta olarak belirlediği kaydedildi. Toplantının sabah bölümünde ayrıca, G-20 Üst Düzey Vergi Sempozyumu, Verimlilik Forumu Yıllık Konferansları yapıldı. G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı yarın da devam edecek. Toplantının ardından sonuç bildirgesi açıklanacak.

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