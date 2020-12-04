Enflasyon kasımda yüzde 14.03 oldu, Bakan Elvan açıklama yaptı: ‘Etkilerini azaltmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz’

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12.04, yurtiçi üretici fiyatları yüzde 10.69 arttı. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2.3, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4.08 artış kaydetti. TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13.19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.03 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019’a göre yüzde 22.26, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 23.11 artış gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, yaptığı açıklamayla fiyat istikrarı için, para ve maliye politikası araçlarının eşgüdüm içinde kullanılacağı mesajını verdi.

EŞGÜDÜM İÇİNDE

Twitter’dan açıklama yapan Elvan, “Kasım enflasyonu, gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14.03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız” ifadelerini kullandı.

DOMATESTE FİYAT ARTTI, LİMONDA DÜŞTÜ

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 66.93 ile domateste gerçekleşirken, Kasımda fiyat artışında domatesi yüzde 25.18 ile kabak, yüzde 24.35 ile karnabahar izledi. Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 18.95 ile tavuk eti, yüzde 18.28 ile dolmalık biber, yüzde 17.75 ile yumurta, yüzde 14.9 ile erkek için kaban, yüzde 13.59 ile patlıcan, yüzde 12.59 ile çocuk için kazak, yüzde 10.55 ile dizel otomobil ve yüzde 9.32 ile hazır sütlü tatlılar oldu. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14.68 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 9.75 ile muz, yüzde 6.64 ile beyaz lahana, yüzde 6.11 ile yurtiçi hafta sonu turları, yüzde 4.18 ile havuç, yüzde 3.98 ile nar, yüzde 3.17 ile mandalina, yüzde 2.39 ile maydanoz izledi.