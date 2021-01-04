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Ekonomi
Haber Giriş: 04.01.2021 - 10:14 | Son Güncelleme:

Enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur maaşlarına enflasyon farkı da eklenecek

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Enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur maaşlarına enflasyon farkı da eklenecek
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Enflasyon farkı her yıl memur maaşlarına zam yapılacağı süreçte açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni memur maaşları belli oldu. Enflasyona göre memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL’ye çıkacak. Memurlar geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam almıştı.

  Memur maaşlarına yapılacak olan zam oranına enflasyon farkı da ekleniyor. Senede iki defa yapılan zamlarda memurlar TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı da alıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıkmıştı. İşte yeni yapılan açıklamalar

ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Enflasyona göre memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak.

Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL’ye çıkacak. Memurlar geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam almıştı.

 Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Enflasyon farkı ne kadar oldu Memur maaşlarına enflasyon farkı da eklenecek

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

GEÇTİĞİMİZ YIL ENFLASYON FARKI 1,5 OLMUŞTU

Geçtiğimiz yılının ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 4 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 1,5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıkmıştı.

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