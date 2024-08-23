‘Enflasyon eylülde yüzde 50’nin altına inecek’

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Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güçlü siyasi sahiplenme ve koordinasyon içinde politikalarını uyguladıklarını ve sonuç aldıklarını belirterek son gelişmelere bakıldığında, bu yıl için bütçe açığı ve cari açığın geçen yıl açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinden çok daha iyi oranlarda gerçekleşeceğini bildirdi. Büyüme daha dengeli bir yapıda devam ederken enflasyon ile mücadelenin çok daha güçlü bir zeminde sürdürüleceğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

“Harcama, verimlilik ve gelir yönlü mali tedbirler ile dinamik ticaret politikaları risklerimizi azaltırken dezenflasyon politikalarımızı da destekliyor. Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız güncellenmiş OVP’de bu oranlarla ilgili son tahminlerimiz ve hedeflerimiz yer alacak.”

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‘SOSYAL REFAHI ARTIRMAYA KARARLIYIZ’

Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayacak OVP için Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere, kurumların teknik çalışmalara devam ettiğini, diğer yandan ilgili kesimlerle istişare içinde katılımcı bir yaklaşımı hayata geçirdiklerini belirtti. Ülke için tarihi bir fırsat penceresi olarak değerlendirdikleri dört yıllık seçimsiz dönemde yapısal dönüşümler ile bu resmi tamamlamayı planladıklarına işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

“Sanayiden tarıma, turizmden hizmetlere, enerjiden lojistiğe, yeşil ve dijital dönüşüm ile yolumuza devam edeceğiz. Eğitim ve sağlıkta yeni seviyelere ulaşırken ‘mülkün temeli’ olarak gördüğümüz adalet alanında güveni ve hızı artırmaya dönük reformlarımızı sürdüreceğiz. Amacımız ülkemizi her alanda daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak, insanımızın refahını artırmaktır.” mAA