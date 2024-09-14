Enflasyon beklentilerinde iyileşme

Haberin Devamı

TCMB’nin reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre:

-Geçen ay yüzde 2.22 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde değişim göstermedi. Ancak yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43.31’den yüzde 43.14’e geriledi.

-TÜFE’de artış beklentisi 12 ay sonrası için ise yüzde 28.71’den yüzde 27.49’a, 24 ay sonrası için yüzde 19.30’dan yüzde 18.38’e geriledi.

-Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37.2760’dan 37.1599’a düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42.0348’den 42.4274’e çıktı.

-Cari yıl için Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3.4’den 3.2’ye, gelecek yıl için ise yüzde 3.5’den 3.4’e düştü.

Haberin Devamı

-Ankette politika faizi beklentisinin de değişmediği izlendi. TCMB’nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 oldu. 3 ay sonrası için beklenti yüzde 46.48’e düştü. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 33.30’dan yüzde 31.66’ya geriledi.

-Bir önceki anket döneminde 25.5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 22.2 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 24.3 milyar dolara geriledi.

‘VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNÜ KALICI OLARAK ARTIRACAĞIZ’

Merkez Bankası’nın söz konusu piyasa anketini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin 11 aydır sürdüğüne dikkat çekti.

“Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor. Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43.1’e geriledi” diyen Şimşek, “11 aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 27.5 ve yüzde 18.4 oldu. Son 3 ayda 23.5 puan gerileyen yıllık enflasyonun eylülde yüzde 50’nin altına inmesi bekleniyor” dedi. Bu yıl yüzde 4.9 seviyesinde öngördükleri bütçe açığının milli gelire oranını ise gelecek yıl yüzde 3.1’e düşürmeyi hedeflediklerini anımsatan Şimşek, “Böylece, mali disiplin dezenflasyona güçlü destek sağlayacak. Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız” değerlendirmesinde bulundu.