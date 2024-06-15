Enflasyon beklentilerinde iyileşme

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Buna göre:

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi mayıs anketinde yüzde 43.64 iken haziran anketinde yüzde 43.52 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33.21 iken, bu anket döneminde yüzde 31.79 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21.33 ve yüzde 20.33 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51.51 iken bu anket döneminde yüzde 50.77 oldu.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ 41.41 TL

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi haziran anketinde de yüzde 50 oldu.

Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3.3 ve 3.7 olarak gerçekleşti.

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Bir önceki ankette 38.78 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi haziran anketinde 37.75 oldu. Mayıs anketinde 41.80 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise haziran anketinde 41.41 TL olarak gerçekleşti.

‘PROGRAMA DUYULAN GÜVENİN SONUCU’

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB’nin piyasa anketinin sonuçlarına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor” dedi. Şimşek, “Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır” diye konuştu.

CHP İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan CHP heyeti, 24 Haziran’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirecek. Heyette Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile genel başkan yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir yer alacak.