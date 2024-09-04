Enflasyon ağustosta hız kesti

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, tüketici enflasyonunun ağustosta hız kestiğini ortaya koydu.

Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2.47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51.97 arttı. Temmuzda aylık enflasyon yüzde 3.23; yıllık enflasyon ise yüzde 61.78 olarak gerçekleşmişti. TÜFE’deki değişim Ağustos 2024’te bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31.94 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 64.91 olarak gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

TÜİK verilerine göre, ağustos ayında aylık bazda en yüksek artış eğitimde yaşandı. Eğitim grubundaki aylık artış yüzde 11.34 oldu. Konut yüzde 8.51’lik artışla ikinci sırada, alkollü içecekler ve tütün grubu da yüzde 4.46 ile üçüncü sırada yer aldı. Ulaştırma grubundaki artış yüzde 2.95, eğlence ve kültür grubundaki artış yüzde 2.57 olarak öne çıktı.

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Yıllık bazda ise en yüksek artış yine eğitim grubunda yaşandı. Eğitim grubunda yıllık artış oranı yüzde 120.81 olurken, konut grubundaki artış yüzde 101.49, lokanta ve oteller grubundaki artış yüzde 67.70, alkollü içecekler ve tütün grubundaki artış da yüzde 60.94 olarak gerçekleşti.

Ürün bazında ağustos ayında en yüksek artış yüzde 43.20 ile üniversite eğitimi oldu. Havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 41.56, şans oyunları yüzde 38.58, şehir gazı ve doğalgaz yüzde 27.64, demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı yüzde 17.90, çay yüzde 11.43, şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri yüzde 9.62, otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yüzde 7.61, gerçek kira yüzde 7.38, yumurta da yüzde 5.62 oranında artış gösterdi.

ÜFE DE DÜŞTÜ

Öte yandan TÜİK dün Ağustos 2024’e yönelik Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ni de (Yİ-ÜFE) açıkladı. Veriler, üretici fiyatlarında da düşüş ivmesinin sürdüğünü gösterdi. Buna göre, Yİ-ÜFE ağustosta aylık yüzde 1.68, yıllık yüzde 35.75 arttı. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 49.43, imalatta yüzde 36.18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 20.66 ve su temininde yüzde 65.87 artış olarak gerçekleşti.

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‘ENFLASYONİST BASKILAR AZALDI’

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecinin devam ettiğine dikkat çekti ve enflasyonist baskıların azalmasının etkisiyle TÜFE’nin ağustos ayında yüzde 2.47 oranında arttığını dile getirdi. Yılmaz, “Gıda fiyatlarının düşmesi, döviz kurundaki ılımlı seyir ve yurtiçi talebin artış hızının yavaşlaması aylık enflasyonun bir önceki aya kıyasla düşük gelmesinde etkili oldu. Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte, yıllık enflasyon belirgin bir şekilde geriledi” değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, şöyle devam etti:

“Enflasyonla mücadele konusunda ekonomik programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Açıklayacağımız güncellenmiş OVP ile mal ve hizmet piyasalarının daha etkin işlev görmesini sağlayacak ve piyasada rekabeti artıracak politikalar vasıtasıyla enflasyon üzerindeki ataleti kırmayı ve uzun dönemli beklentileri iyileştirerek dezenflasyonun reel ekonomi üzerindeki maliyetini hafifletmeyi amaçlıyoruz.”

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‘GIDA ENFLASYONU 4 YIL SONRA NEGATİF’

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun son üç ayda 23.5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleştiğini belirtti. Şimşek, “Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2.5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1.4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu dört yıl sonra negatif oldu” dedi. Şimşek şöyle devam etti: “Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz.”