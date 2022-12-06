Enflasyon 1.5 yıl sonra geriledi

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Kasım ayında tüketicinin aylık enflasyonu yüzde 2.88 artarken, yıllık bazdaenflasyon yaklaşık 1.5 yıl aradan sonra gerileyerek yüzde 84.39 oldu. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 85.51’di. Üretici enflasyonu ise aylık bazda yüzde 0.74 artarken, yıllık bazda ise yüzde 136.02 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter’dan yaptığı değerlendirmede, “Beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

GIDADA ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ana harcama grupları itibarıyla yıllık bazda en yüksek artış yüzde 107.03 ile ulaştırma grubunda oldu. Gıda grubundaki yıllık artış ise yüzde 102.55 olurken, gıda grubunu yüzde 92.83 ile ev eşyası grubu izledi. Aylık bazda ise kasım ayında en yüksek artış yüzde 5.75 ile gıda grubunda yaşandı. Gıda grubunu yüzde 3.19 ile alkollü içecekler ve tütün grubu izledi. Lokanta ve oteller grubundaki aylık artış ise yüzde 3.18 oldu. Ev eşyasındaki artış ise yüzde 3.01 oldu.

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TEREYAĞI İLK SIRADA

Aylık bazda en çok fiyatı artanlar arasında yüzde 17.58 ile tereyağı ilk sırada yer aldı. Taze süt yüzde 15.71 artarken, peynir yüzde 15.05, alkolsüz içecekler yüzde 14.02, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 13.26, pirinç yüzde 10.87, patates ve yumru bitkiler yüzde 8.28, kuru sebze yüzde 8.24, makarna yüzde 7.80 ve taze meyveler de yüzde 5.61 oranında arttı.

NEBATİ: DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kasım ayında enflasyonun hız keserek yüzde 84.39’a, yurtiçi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157.69’dan yüzde 136.02’ye gerilediğini belirtti. Bakan Nebati,“Daha önce de çeşitli mecralarda ifade ettiğimiz üzere, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak, düşüş trendine girmiş bulunuyoruz. Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi Kur Korumalı Mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk Liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur. Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE’de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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‘BAZ ETKİSİYLE GERİLEME SÜREBİLİR’

TERA Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, ekim enflasyonundaki zirvenin ardından, baz etkisiyle kasım enflasyonunda bir miktar gerileme görüldüğünü belirterek, “Yıllık enflasyon 1.5 yıl sonra ilk düşüşünü kaydetti ve geçen yılın aynı dönemindeki aşırı fiyat artışlarının yarattığı baz etkisiyle düşüşün önümüzdeki aylarda da sürmesi muhtemel” dedi. Aralık 2021 enflasyon oluşumuna bağlı olarak, Aralık 2022’de gerçekleşecek olan enflasyon yıllık oranın gözle görülür şekilde aşağı çekilmesine yardımcı olacağını kaydeden Erkan, “Bu baz etkisinin yıllık enflasyonda 10 puan civarında bir etkisinin olacağını tahmin ediyoruz, bu da yılın muhtemelen yüzde 75 civarında veya altında kapanmasını sağlayacaktır” değerlendirmesini yaptı. Erkan, şöyle devam etti: “Daha yavaş enflasyon, gelirleri aşındıran fiyat artışlarının duracağı anlamına gelmez. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için pazara çıktıklarında daha yüksek maliyetlerle karşılaşmaya devam edecek.”