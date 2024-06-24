Enfeksiyondan ölümler arttı, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Aşıları ihmal etmeyin

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2018’de enfeksiyon ve parazit kaynaklı hastalıklar nedeniyle 10 bin 854 kişi yaşamını yitirirken, 2023’te bu sayı 9 bin 999’u erkek, 9 bin 592’si kadın olmak üzere toplam 19 bin 591 kişi oldu.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, söz konusu verilere ilişkin değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, “Ölümler daha çok viral ve bakteriyel enfeksiyonu kapsıyor. Şu anda Türkiye’de ölüme neden olabilen solunum yolu enfeksiyonlarının hepsinde artış var. Sadece Türkiye’de değil, dünyadaki bütün ülkelerde ölüm artış hızı bu şekilde” dedi.

ARTIŞIN İKİ NEDENİ NE

Aslında bunun beklenen bir durum olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan, şöyle konuştu: “Bu artışın iki nedeni var; birinci neden, 3 yıl boyunca insanları izole ederek solunum yolu enfeksiyonlarının insanlar arasında yayılmasını engelledik. Dolayısıyla insanlar bu hastalıkları geçirmedi, bağışıklık sistemleri de ona göre adapte oldu. Sonra birdenbire bütün önlemleri kaldırınca bu hastalıklar hızlıca yayılmaya başladı. İkinci neden ise bunların önemli bir kısmı aşı ile önlenebilen hastalıklardı. Özellikle pandemi döneminde aşı karşıtı grupların yaydığı yanlış bilgilerin son derece rahat bir ortamda yayılması ve buna müdahale edilmemesi sonucunda insanlar daha az aşı yaptırmaya başladı. Grip aşılarını yaptıran sayısı azaldı, kızamık, menenjit ve tüberküloz aşılarını yaptıranların sayıları azaldı. Böyle olunca da çok ciddi ölümlere yol açabilen bu hastalıklar daha fazla görülmeye başladı. Aşılama oranlarının artırılması gerekir, aşı ile ilgili yalan bilgilerin bu kadar rahat yayılmaması gerekir.”