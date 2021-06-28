Enerjisi kendine yetecek

Yenilenebilir kaynakların etkin kullanımı için örnek teşkil edecek proje kapsamında Gökçeada’da UEDAŞ tarafından enerji depolama tesisi kurulacak. Adadaki yenilenebilir enerji santralleri ve jeneratörler kurulacak olan Virtual Power Plant (Sanal Güç Santrali-VPP) sistemine entegre edilecek. Aralarında İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerden toplamda 19 ortağın yer aldığı projede UEDAŞ’ın paydaşları arasında Bozcaada Belediyesi, Troya Çevre Derneği ve Inavitas firması yer alıyor. Toplam 7.2 milyon avroluk projenin yüzde 70’i Avrupa Birliği tarafından hibe edilecek. Fransa’dan Marsilya Üniversitesi’nin koordine ettiği projenin 42 ayda tamamlanması bekleniyor.

SİSTEME ENTEGRE EDİLECEK

UEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş, "Yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesi noktasında tüm dünyaya örnek olacak bir projeyi paydaşlarımızla birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. AB destekli projemizin ana amacı karbon salınımının azaltılması, yenilenebilir enerji entegrasyonunun kolaylaştırılması, akıllı ve yeşil enerjiye geçişinin hızlandırılmasıdır. Gökçeada Enerjin Yeter projesiyle Gökçeada´ya enerji depolama tesisi kuruyoruz. Adada mevcutta çalışır durumda olan yenilenebilir enerji santralleri ve jeneratörler kurulacak Virtual Power Plant (Sanal Güç Santrali-VPP) sistemine entegre edilecek. Böylelikle adaların enerjisi yenilenebilir enerjiden sağlanmaya çalışılacak. Ayrıca projedeki testler kapsamında bir trafo bölgesinde tüm tüketicilere akıllı sayaç uygulaması yapılacak. Bu kapsamda kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını takip etme şansımız olacak" dedi.

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