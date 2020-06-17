‘Enerjimizden kaybetmedik’

Koronavirüs döneminde yaşanan tedirginlikleri en aza indirmek için harekete geçen ilk şirketlerden biri olduklarını söyleyen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Yeni normale çok hızlı bir şekilde adapte olan Limak Enerji, güçlü dijital altyapısıyla salgın sürecinde müşterilerinin uzaktan da tüm işlemleri halledebilecekleri bir sisteme sahipti. Enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen şirket, bu süreçte müşterilerinin ve çalışanların sağlığını koruyabilmek amacıyla çeşitli uygulamaları devreye alırken, müşteri memnuniyetinden de taviz vermedi” dedi.

HIZLA ADAPTE OLDU

Sosyal mesafeli, uzaktan çalışma sistemine geçilen bu dönemde enerji tedarikinin, arz ve güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması için sürecin koşullarına hızla adapte olduklarını belirten Aytac, “Ayda ortalama 500 bine yakın kişinin ziyaret ettiği yaklaşık 100 müşteri işlem merkezinde rutin olarak dezenfekte çalışmaları yaptık. Sağlık tedbirleri çerçevesinde işlem yapmak için gelen müşterilerinin ateşlerini ölçerek, 10 metrekareye 1 müşteri denk gelecek şekilde içeri aldık. Sıra numarası almak isteyen müşterileri için ayak pedallarıyla yönlendirme yapabilecekleri butonlar kullanmaya başladı. Tüm çalışanlarına koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılması gerekenler hakkında bilinçlendirme çalışması yaptı ve çalışanları için hijyen setleri verildi” diye konuştu. Aytac, sözlerine şöyle devam etti:

ASKIDA FATURA

“Salgın sebebiyle ekonomik ve sosyal olarak zor günler geçiren abonelerin mağdur olmaması adına ticari faaliyetine devam edemeyen kurumlar, tüketim gerçekleşmeyen yazlık konutlar, öğrenci evleri gibi yerlerde fatura düzenlemesi yapılmazken; devreye alınan ‘‘Askıda Fatura’ uygulaması ile ekonomik anlamda güçlük çeken ailelerin faturalarının yardımseverler tarafından ödenmesi sağlandı. Şirket yeni devreye aldığı uygulaması ile de 5 bin TL’ye kadar elektrik faturası ödemesi bulunan müşterilerine, online işlem merkezi, çağrı merkezi ve ‘OlduBil’ mobil uygulaması üzerinden başvuruda bulunmaları halinde ödemelerini kredi kartsız olarak 3 aya kadar taksitlendirme olanağı sunuyor. 5 bin TL üzerindeki elektrik faturası borçları için de işlem merkezlerine yapılan başvurularla kolaylık sağlanıyor.”

‘SALGINA HAZIRLIKLI YAKALANDIK’

Kamu hizmeti veren bir kuruluş olarak, yeni normale geçişlerinin çok hızlı olduğunu dile getiren Ali Erman Aytac, “İlk vakanın görülmesinin ardından tedbirlerimizi hızlıca hayata geçirdik. Müşterilerimizin evlerinden tüm işlemlerini halledebilecekleri bir sisteme sahip olduğumuz için salgın dönemine hazır yakalandık. Bu süreçle beraber evden çalışma sisteminin yaygınlaşması, sokağa çıkma kısıtlaması ve eğitimin evde devam etmesi gibi durumlar mesken tüketimlerini, ilk vakanın görülmesinden bu haziran başına kadar geçen 2 buçuk aylık dönemde yüzde 14 artırdı. Mesken enerji tüketim artışının, elektrik tasarrufu konusuna odaklanılması sürecini hızlandırdığını ve enerji izleme hizmetinin öneminin koronavirüs sürecinde tüm müşterilerimiz tarafından daha net anlaşıldığını düşünüyoruz. Gelecekte bu tasarruf ve verimlilik uygulamaları daha da önem kazanacak. Salgın sürecinin müşteriler tarafında değiştirdiği alışkanlıklardan biri de dijitalleşme alanında oldu. Pandemi sürecinde dijital mecraların daha fazla tercih edilmesi, yakın süreçte bu davranışların kalıcı hale gelmesini sağlayacak” dedi.

ÇİFTÇİYE DESTEK

İşlem merkezlerinin hizmet saatlerinde yapılan güncellemeler ve online mecralara yönlendiren iletişim çalışmalarının dijital dönüşümü hızlandırmada büyük etkisi olduğunu belirten Ali Erman Aytac, “Limak Enerji, 2020 yılı ile birlikte serbest tüketici limitinin düşmesi ile beraber müşterilerine mevcut tarifelerin altında fiyatlar sunmaya başladı. Pandemi sürecinde de ticarethanelere hem indirimli hem bir sene boyunca değişmeyen fiyatlarla elektrik satışı yapılmaya devam edildi. Koronavirüs sürecinde vardiya düşürerek çalışmalarına devam eden sanayicilere de ulusal tarifenin altında teklifler sunularak, daha avantajlı tarifelerden yararlanmaları sağlanırken; özel tarifelerle çiftçilere de destek olundu” dedi.