Enerjide yeşil tarife dönemi başlıyor

Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlara özel tarife geliyor. Elektrik tüketicileri ağustos ayı itibariyle isterlerse ‘yeşil enerji’ tarifesine geçebilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeşil tarifenin (YETA) 1 Ağustos itibariyle devreye alınacağını belirtti. Dönmez, “Vatandaşlarımız yazılı olarak ilgili tedarik şirketine başvuruda bulunarak yeşil tarifeye geçebilirler. Talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki faturayı takip eden ilk fatura döneminde de yeni tarifelerini kullanmaya başlayabilecekler. Vatandaşlarımız bir takvim yılı içerisinde en fazla iki kere yeşil tarifeye geçme talebinde bulunabilecek” dedi.

VATANDAŞIN TERCİHİYLE ORTAYA ÇIKACAK

Dönmez, YETA sayesinde vatandaşların, davranış ve talepleriyle politikalara yön veren bir konuma geleceğini ifade ederek, “Sektörün gideceği yönü işaret edecekler. Vatandaşlarımızın yenilenebilir enerji ve YETA’ya olan talepleri arttıkça yatırımlar da artacak” değerlendirmesini yaptı. Dönmez, projenin çevre ve doğa temelli bir sosyal sorumluluk özelliği taşıdığını kaydederken, “Diğer taraftan YETA sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak. Devlet olarak yaptığımız yasal düzenlemeler, teşvikler ve sağlanan avantajlara şimdi de vatandaşlarımızın tercihleriyle ortaya çıkacak sivil teşvik eklenecek” diye konuştu.

KENDİ KAYNAĞINI BELİRLEYECEK

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik kurulu gücünü 2020’nin ilk altı ayında yaklaşık yüzde 46 seviyesine yükseldiğini hatırlatan Bakan Dönmez, “Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir anlayışıyla yatırım ve teşviklerimizi sürdüreceğiz. Kamu, özel sektör ve vatandaş iş birliğiyle yeşil enerjide yeni bir dönemi başlatıyoruz. Başlayacak olan yeşil tarife ile yenilenebilir enerjide büyük dönüşüme yeşil ışık yakmış olacağız. Ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımız kendi kullanacakları elektriğin kaynağını belirleme imkânına kavuşacak” dedi. Bakan Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin daha önce atılan adımları da değerlendirerek, “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeliyle büyük ölçekli, Mini YEKA ve lisanssız santrallerle de orta ve küçük ölçekli yatırımcıları yenilenebilir enerji yatırımlarında sürecin aktörleri haline getirdik. Üretim ayağında tabana yaydığımız bu dengeyi, tüketici tarafına da yansıtmak için bu tarifeyi devreye alıyoruz” diye konuştu.