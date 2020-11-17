Enerjide ‘verimlilik’ dönemi

SchneIder Electric global bir şirket. Neredeyse dünyanın tüm ülkelerinde var. Bu ülkeler içinde Türkiye’nin konumu ve Türkiye operasyonun özellikleri nedir?

Schneider Electric dünyada 100’den fazla ülkede var. Türkiye gerek jeopolitik konumu, gerekse nitelikli genç insan kaynağı nedeniyle her zaman Schneider Electric global için önemli bir ülke. İçinde bulunduğumuz Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin yine lokomotiflerinden biri.

Kaç yıldır Türkiye’desiniz? Burada ne üretiyorsunuz? İhracatınız ne durumda?

1987 yılından beri Türkiye’deyiz. Manisa’da yeşil sertifikalı ve Gebze’de 2 fabrikamız var. Gebze Fabrikamızda üretilen trafoların ve yine Manisa Fabrikamızda üretilen orta gerilim hücrelerinin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz. Özellikle Orta Doğu ( UAE, Katar vb..) Orta Gerilim hücrelerinin TR’deki alıcıların çoğu Fortune 500 ilk 10’unda yer alan petrol ve gaz firmaları ve hastaneler.

10 MİLYAR AR-GE YATIRIMI

Ar-Ge projeleriniz kuşkusuz çok önemli. Türkiye’de Ar-Ge’niz var mı?



Schneider Electric globalde her yıl gelirinin yüzde 5’ini Ar-Ge’ye ayırıyor. Bu kapsamda 2015 ve 2025 yılları arasında inovasyon ve Ar-Ge’ye 10 milyar euro yatırım yapacak. Türkiye’de ise her 2 fabrikamızda Ar-Ge konusunda çalışmalar yapıyoruz.

İnovasyon Zirvesi var yakında. Sizin zirvedeki gündeminizde ne var?



COVID-19 döneminde sektör trendlerinin ve EcoStruxure mimarimizin çözümlerinin anlatıldığı Innovation Talks adlı 80’den fazla online seminerlerimize 4000’den fazla müşterimiz katıldı. 17 Kasım’da dijital olarak düzenleyeceğimiz Innovation Summit’e hazırlandık. Hem global, hem de lokal uzmanlarımız ekonominin güçlendirilmesi ve dijitalleştirilmesi konusunda yenilikçi ve teknolojik dijital çözümlerimizi ziyaretçilerimiz ile paylaşacak. Oluşturacağımız Innovation Merkezi’nde EcoStruxure çözümlerimizi ve örnek referanslarımız yer alacak.

3D olarak gezilebilecek fuar alanında şebeke, endüstri, veri merkezi, ev, ticari bina ve partnerler için özel içeriklerle hazırlanmış inovasyon turlarımız olacak.

1000’den fazla son kullanıcı ve partnerlerimizin katılımını beklediğimiz Zirvede COVID-19 sürecindeki başarısı kanıtlanmış EcoStruxure çözümlerimiz hakkındaki deneyimimizi paylaşmak istiyoruz. Aynı zamanda İstanbul ofisimizde çok yakında açılışını yapacağımız FİJİTAL Inovasyon Merkezimizin lansmanını yapacağız. Fijital Inovasyon Merkezimiz sayesinde Nesnelerin İnterneti alanında geldiğimiz son noktayı, bağlantılı ürünleri ve yazılımları deneyimleyebiliyorsunuz. Dünyanın farklı lokasyonlarında bulunan merkezlerimize bağlanıp, en iyi uygulama örneklerini inceleyip, en güncel teknolojilerden haberdar olabilirsiniz.

Pandemi size öğretti, pandemi kalıcı hangi değişimleri getiriyor?



Pandemi dijitalleşmeyi hızlandırdı ve bu süreç gittikçe hızlanarak devam edecek. Tecrübelerimiz bize gösteriyor ki dijitalleşme 3 temel ihtiyacımıza cevap verecek. Birincisi uzaktan erişim ve izleme teknolojileri ile çeviklik. İkincisi, dijital çözümler bizim daha dayanıklı olmamızı sağlıyor, dijital sistemler sayesinde operasyonlardaki problemleri daha olmadan önleyici bakımla engelleyebiliyoruz. Üçüncüsü ise verimlilik.



Belki biraz konumuz dışı ama en çok yangınlar elektrik sisteminden çıkıyor. Sizde bununla ilgili veriler var mı? Binalardaki güvenlik için neler yapılmalı?

Elimizde global veriler var. Örneğin endüstriyel alanlarda çıkan yangınların yüzde 22’si elektrik donanımlarındaki arızalardan kaynaklanabiliyor. Bu yangınların yüzde 56’sı önleyici bakım çalışmaları ile aslında engellenebilir.

Fabrikalarda bu tip duraksamalar; üretim kaybı, iş güvenliği riskleri ve itibarın zedelenmesi gibi sonuçlara yol açabiliyor ve 1 saatte 25 bin Dolar zarar yaratıyor. Sadece fabrikalar değil yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki iş sürekliliğinin sağlanamaması durumunda hastanelerde 1 saat işin durması, 125 bin dolar finansal kayba neden oluyor.

Rafinerilerdeki iş aksaklıklarının yüzde 19’u elektrik ve güç sistemlerindeki arızalardan kaynaklanıyor ve işin tamamen durmasına ve üretim kaybına neden oluyor.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA BİLGİSAYAR DESTEĞİ

Schneider Electric Toçev ile işbirliği yaparak Türkiye’nin her bölgesinde günlük işlerde çalışan ve pandemi nedeniyle işsiz kalan 300 aileye ulaştı. Gıda paketlerimizi ulaştırdık.

Blind Look projesi ile görme engellilerine ses oluyor. #sesol hareketi olarak bilinen bu proje ile Manisa ve çevresinde yaşayan görme engelliler bir aplikasyon aracılığı ile yalnız başına dışarı çıkabiliyor ve istediği yerde kendi siparişlerini vererek yemek yiyebiliyorlar.

İzmir depreminden etkilenen çocuklara eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri için tablet ve internet desteği verecek. Bu projede TGEV ile ( Türkiye Eğitim Gönüllüleri ) ile güçlerimizi birleştirdik.