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Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak doğal gaz projesi hız kesmeden devam ediyor

#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı#Fatih Dönmez#Sakarya

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önümüzdeki yıl tamamlanacak Sakarya Gaz Sahası Projesi’nin Cumhuriyetin 100. yılına atıfla 100 saniyede anlatıldığı bir video paylaştı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından “100 Saniyede 100 Yılın Projesi” başlığıyla Sakarya Gaz Sahası Projesi’nin anlatıldığı bir video paylaştı.

Bakan Dönmez'in “Cumhuriyetimizin 100. yılında enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor” ifadeleriyle dikkati çektiği proje şu sözlerle anlatıldı:

“Türkiye, doğal gaz ihtiyacının yüzde 99’unu ithal ediyor. Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası Projesi, bu yüklü maliyeti hafifletecek en büyük adım. 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi, Filyos Limanı’nın 170 kilometre açığında. Fatih ve Kanuni kuyuları hazırlıyor, Yavuz da 65 ton ağırlığındaki dev kontrol vanalarını yerleştiriyor.

Doğal gazı kıyıya ulaştıracak 12 metre uzunluğundaki borular, 2 gemi tarafından deniz tabanına yerleştirilmeye başlandı. Deniz altındaki 3 hattan biri gazı getirecek, biri glikol taşıyacak, sonuncusu da fiberoptik gibi ihtiyaçları karşılayacak.

Proje devam ederken aynı anda 45 gemiden oluşan dev bir filo çalışacak. Boru hattı, açık denizdeki 10 kuyudan gelen doğal gazı 1,2 milyon metrekare alana sahip Filyos doğal gaz işleme tesislerine taşıyacak.

Bu devasa tesisin ulusal şebekeyle buluşturacağı doğal gaz, konutların ihtiyacını yaklaşık 25 yıl süreyle karşılayacak kapasiteye sahip. Cumhuriyetin 100. yılında enerji dışa bağımlılığının kilidini kıracak proje hız kesmeden devam ediyor.”

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