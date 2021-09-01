‘Enerjide dijital dönüşüm kaçınılmaz’

İş modellerinin teknolojiyle uyumunun önemine değinen Yılmaz, “Sentinel projesi, evrak yönetim süreçlerini bütünleştiren eBA uygulaması, imza süreçlerini dijital ortama taşıdığımız Simple Sign projesi ve eğitim platformunu dijitalleştirdiğimiz Sedaş Akademi uygulamaları ile dijital dönüşüm yatırımlarımızı aktif şekilde hayata geçirdik.” dedi.

VERİMLİLİK ARTIYOR

Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Saha çalışmalarında dijital uygulamalardan faydalanarak verimliliği arttırmayı hedefleyen Sentinel projesi kapsamında, Sedaş ekiplerinden gelen anlık veriler doğrudan sisteme entegre edilerek zaman ve maliyetten tasarruf ediliyor. Geri bildirimlere göre yapılan planlamalar sayesinde ekiplerin ihbar ve taleplere müdahale süreleri kısaltılıyor. İki faza ayrılan proje kapsamında Müşteri İlişkileri Yönetimi ve SCADA entegrasyonu, mobil harita, rota optimizasyonu, otomatik iş atama ve online takip gibi uygulamalar geliştirildi. Böylelikle sayaç değişim işlemleri, bakım-onarım, aydınlatma, enerji müsaadesi ve şebeke yapım gibi çalışmalarda kalite standartları yükseltildi.”

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