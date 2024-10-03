Enerjide 5 milyar dolarlık yatırım planı

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Enerji sektöründe bir dev yatırım haberi de Kalyon Holding’den geldi. 80’inci yaşını kutlamaya hazırlanan Kalyon Holding, International Holding Company ile yapılan stratejik ortaklıkla kapsamında beş içinde 5 milyar doların üzerinde yenilenebilir enerji yatırımı planladıklarını açıkladı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu holdingin yeni projelerini anlattı. İstanbul Havaalanı’nın yanına yıl sonunda bin yataklı bir otel açacaklarını belirten Kalyoncu, otelin işletmecisinin de Hilton olacağını belirtti. Kalyoncu, havaalanında gelecek sene sonunda dördüncü doğu-batı pistini tamamlayacaklarını da vurguladı.



Kalyoncu, holdingin 80’inci yılı çerçevesinde bir grup basın mensubuyla Konya’da bulunan Kalyon Karapınar GES’te bir araya geldi. Karapınar GES’in Avrupa’nın en büyük güneş enerji santralı olduğunu belirten Kalyoncu, “Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla yıllık 6 milyar kilowat saat elektrik üreterek ülkemizin yıllık elektrik ihtiyacının neredeyse yüzde 2’sini tek başına yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz” dedi. 80 yıllık tarihlerinde önce inşaat sektöründe var olduklarını sonra diğer alanlara yöneldiklerini kaydeden Kalyoncu şöyle devam etti:

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YÜZDE 2’SİNİ KARŞILIYORUZ

“BOTAŞ için yaptığımız Kuzey Marmara Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi ülkemiz doğalgazının yaklaşık yüzde 10’unu depolama kapasitesine sahip. Türkiye’de bir ilk olan projemizde LNG’yi gemi ile getirip FSRU gemimize boşaltıyor, doğalgaza çevirip sisteme veriyoruz. Ankara’da kurduğumuz Kalyon PV. İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımı. Örneğin Romanya’da Avrupa’nın en büyük doğalgaz boru hattı inşaatını yapıyoruz.”





International Holding Company ile yapılan stratejik ortaklıkla birlikte beş yıl içinde 5 milyar doların üzerinde yenilenebilir enerji yatırımı planladıklarını kaydeden Kalyoncu, teknololojiye dayalı tarım yapmak istediğini ama diğer işlerin çok zamanını aldığını belirtti. Kalyoncu, İstanbul Havalimanı’yla ilgili de şunları söyledi:

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İSTANBUL HAVALİMANI’NA YATIRIM

“İhalede 90 milyon yolcu kapasiteli bir terminal yapımı vardı. Bu terminali 120 milyon yolcuya göre planladık. 1, 2, 3’üncü pisti bitirdik, gelecek sene sonu 4’üncü doğu-batı pistini bitireceğiz. 5’inci piste de bir yerden başlamış olduk. 90 milyonu geçtikten sonra yeni terminal inşaatına da başlayacağız. Havaalanı yanında Airport City gibi bazı yatırımlar planlıyoruz. Havaalanı yanında iş merkezleri, ofisler, depolama alanları, birçok ticari faaliyet projeleri hazırladık. Mesela bu yıl sonunda bin yataklı bir otel açıyoruz havaalanı dışında. İşletmecisi Hilton olacak.”

‘EN ÇOK VERGİ VERENLERDENİZ’

Kalyon Holding’e vergi affı yapıldığı iddialarını da yanıtlayan Kalyoncu şunları söyledi:

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“Bizim devlete 1 kuruş vergi borcumuz yok ve tarafımıza herhangi bir vergi affı söz konusu değil. Biz Türkiye’nin en çok vergi veren şirketlerinden biriyiz. Yatırım programında yer alan yatırımları üstlenen tüm şirketler vergi resim ve harç istisna belgesi almaya hak kazanıyor. Kamu yatırımları yapan tüm şirketler için geçerli olan bu hak sadece damga vergisi ve harç istisnasını kapsar. Kurumlar vergisi, gelir vergisi veya stopaj gibi gelir üzerinden alınan vergileri kapsamaz. Biz Karapınar GES’i kurarken henüz faaliyete geçmemiş olmamıza rağmen 239 milyon TL kurumlar vergisi ödedik. Deprem sonrası yaklaşık 1 milyar lira deprem vergisi ödedik. Kalyon İnşaat 1 TL vergi indirimi almış değil. Kalyon İnşaat’ın matrahsız bir tane beyannamesi yok. Her sene Kalyon İnşaat vergi sıralamasında ilk 100’ün içinde.”

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SEÇİMLER ETKİLEMEDİ

İstanbul’da belediye seçimlerinin yaptıkları işleri etkilemediğini de belirten Kalyoncu, “Mevcut sözleşmelerimize ilave olarak verilen işler oldu. İş yaparken bizim önceliğimiz hizmet etmektir. İstanbul’a her daim hizmet etmekten büyük bir gurur duyarız” dedi.