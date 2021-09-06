Yurtgaz’dan 1.500 istasyon ile 3 bin kişiye istihdam

Türkiye’de otogaz ve LPG kullanımı her geçen gün artıyor. Ülkemizde bulunan 13 milyona yakın aracın yüzde 37.2’si otogaz kullanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun verilerine göre, dünyada en fazla otogaz istasyonunun Türkiye’de olduğunu söyleyen Yurtgaz Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Gümüş “Türkiye 2019 yılı itibariyle Güney Kore’yi geçerek, bu alanda zirveye oturdu. Çevresel etkileri düşünüldüğünde LPG kullanımın artması önem arz ediyor. Türkiye’de 11 bin civarında otogaz istasyonu bulunuyor. Türkiye’de en çok otogaz istasyonu bulunan iller sıralamasının ilk beşinde İstanbul, Ankara, Konya, Antalya ve İzmir yer alıyor. Ülkemizde yaklaşık 12.5 milyon binek aracın yüzde 37.2 si LPG’li. Dizellerin oranı yüzde 38.1 ve yüzde 24.2’si ise benzinli. Son yıllarda sektörde yapılan yatırımlar ile hem istasyon hem de kullanım oranında artış bekliyoruz” dedi. LPG’nin bilinen en çevreci fosil yakıt olduğuna dikkat çeken Abdullah Gümüş, kullanımının tüm dünyada teşvik edildiğini söyledi. Gümüş “Türkiye’de de bu tür bir teşvik sistemi devreye alınabilir” dedi.

1.500 İSTASYON İLE 3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Türkiye LPG ve otogaz sektöründe yüzde 20 pazar payı ile lideri konumda bulunan Yurtgaz, yeni yatırıma soyundu. Toptan satış dışında, ülke geneline yayılmış 550 istasyonu sektörün en büyük oyuncularından Yurtgaz, 2023 yılına kadar istasyon sayısını 1.500’e, istihdam rakamını ise 3 bin kişiye çıkaracak. Şirket, elinde bulundurduğu sektör liderliğini ise korumayı hedefliyor. Yurtgaz Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Gümüş uzun yıllardır akaryakıt sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirterek “Hem sektöre hem de Türkiye ekonomisine katkılarımız artarak devam edecek. Yatırım ve istihdam tarafında büyümemiz sürecek” açıklamasında bulundu.



BÜYÜME SÜRECİNE GİRİLDİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde birçok şirketin mali olarak zor duruma girdiğini ifade eden Gümüş “Ülke ekonomisi zor süreci atlattı. Akaryakıt sektörü için de aynı durumu söylemek gerekir. Bundan sonraki dönemde büyüme yoluna giriyoruz. Yatırımlarımız devam edecek. Yerli ve milli bir marka olarak ülkemize katkılarımız sürecek” dedi.





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