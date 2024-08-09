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Vestel’den Çinli Hiconics ile iş birliği anlaşması

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#Vestel#Hiconics#İş Birliği
Vestel’den Çinli Hiconics ile iş birliği anlaşması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 13:20

Vestel Mobilite şirketinin Çinli Hiconics Eco-energy Technology şirketiyle Türkiye ve Avrupa pazarlarında ev tipi batarya ürünlerinin tasarım, üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzaladığı duyuruldu.

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İki şirketin anlaşma kapsamında, Türkiye ve Avrupa pazarlarında ev tipi batarya ürünlerinin tasarım, üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, bu ürünlerin pazar ihtiyaçları ve müşteri deneyimlerine göre ortak geliştirilebilmesi için iş birliği yapacağı belirtildi. Anlaşmanın, satışı gerçekleşen ev tipi bataryaların satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması ve geliştirilmesi konularında da iş birliğini içerdiği açıklandı.

Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu projede konutlar için geliştireceğimiz batarya enerji depolama çözümleri, evlerde güneş enerjisini depolayarak enerji bağımsızlığını artırmak ve elektrik şebekesine olan bağımlılığı azaltmak için tasarlandı. Sistem, kesintiler sırasında güvenilir yedek güç sağlarken, zirve saatlerinde depolanan enerjiyi kullanarak elektrik faturalarını düşürüyor, karbon ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği de teşvik ediyor” diye konuştu.

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#Vestel#Hiconics#İş Birliği

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