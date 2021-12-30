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Türk şirket dünya dördüncüsü oldu

#Zorlu Enerji#Zorlu#Ekonomi
Türk şirket dünya dördüncüsü oldu

Zorlu Enerji, dünyanın temel meselelerine sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklı Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) faaliyetleriyle, bağımsız derecelendirme ve araştırma kuruluşu olan Vigeo Eiris tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dünyada 54 enerji şirketi arasında 4’üncü oldu.

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Şirketin  ESG alanlarındaki faaliyetleri, bağımsız derecelendirme ve araştırma kuruluşu olan Vigeo Eiris tarafından 2018 yılından itibaren değerlendiriliyor. 2021 yılında yapılan değerlendirme neticesinde performans skorunu bir önceki yıla göre 8 puan yükselten Zorlu Enerji, 54 enerji şirketi arasında 4. sırada yer aldı.

Şirketin CEO’su Sinan Ak, “2021 yılında ESG risk değerlendirme alanında uzman, dünyaca ünlü bağımsız denetçi Vigeo Eiris tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 57 performans notu alarak, dünyada 54 enerji şirketi içinde 4. sırada değerlendirilmiş olduk. Şirketimizi geleceğe hazırlayan politikaların içerisinde önemli yeri olan ESG kriterlerimizin tüm paydaşlarımız nezdinde sürdürülebilirlik ve ortak değer yaratma anlamında da son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Şeffaf ve etik iş yapma anlayışımız ve entegre bakış açımızla günümüzün ve geleceğin risklerini minimize ederek yeni fırsatlar ile pozitif etki yaratma hedefiyle çalışıyoruz” dedi.

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#Zorlu Enerji#Zorlu#Ekonomi

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