Siemens Türkiye'den enerji verimliliği için iş birliği

Sepiciler Deri’nin Enerji Verimliliği Projesi için anlaşmaya varan Siemens Türkiye, devreye alacağı projeyle Sepiciler Deri’ye elektrikten yüzde 17,2, doğalgazdan yüzde 27,3 tasarruf sağlayacak. Ayrıca ısı geri kazanım sistemleriyle atık ısıların yeniden değerlendirilmesi mümkün olacak. Projenin devamında enerji kaybının önüne geçilmesi için enerji izleme sistemi kurulacak. Siemens Türkiye’nin bu proje için sunduğu Enerji Performans Sözleşmesi ile hedeflenen tasarruf miktarı garanti altına alınacak.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş., bir Siemens iştiraki olarak Siemens Finansal Hizmetler’in Türkiye’deki finansal kiralama faaliyetlerini 1997 yılından bu yana yürütüyor. Finans alanındaki uzmanlığını, Siemens markası güvenilirliği ile bir araya getirerek yatırımlara, makine ve ekipman alımlarında avantajlı finansman paketleri sunuyor.

Siemens Leasing, özellikle enerji verimliliği projelerinde sunduğu uzun ödeme planlarıyla dikkat çekiyor. Siemens Leasing ile gerçekleştirilecek projede Sepiciler Deri, ödemeleri uzun vadeye yayılan bir dönemde yapacak. Böylelikle ilk günden nakit akışına pozitif etki oluşturulacak ve sağlanan tasarruflar geri ödemelerin ana kaynağını oluşturacak.

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