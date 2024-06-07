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Kadıköy’de yenilenebilir enerjili örnek ev

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#Arçelik#Kadıköy#Enerji
Kadıköy’de yenilenebilir enerjili örnek ev
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 16:21

İstanbul Kadıköy’deki Kalamış Marina’da ziyarete açılan Arçelik Enerji Çözümleri Evi’nde, şirketin yerli güneş paneli, Sunjunior enerji depolama sistemi, ısı pompası ve elektrikli araç şarj istasyonunu içeren yenilenebilir enerji çözümleri ve HomeWhiz teknolojisi ile çalışan Arçelik beyaz eşyaları sergilenecek.

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Arçelik Enerji Çözümleri Evi’nin, 30 Haziran’a kadar Setur Kalamış Marina’da tüketicilerle buluşacağı duyuruldu.

Konu hakkında konuşan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Türkiye, Avrupa’nın en fazla güneş alan ülkesi. Yıllık güneşlenme süresi ortalama 2.741 saat olarak hesaplanıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin iklim kriziyle mücadelede en önemli araçlardan biri olduğunun bilinciyle, 2023 yılında ülkemizde başlattığımız yenilenebilir enerji atılımımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bugün Türkiye’de elektriğin %47’si konutlarda tüketiliyor. Arçelik Enerji Çözümleri Evlerimizle konutlarda yeşil dönüşüme ivme kazandırmayı amaçlıyoruz. Dış cephe kaplaması ve mobilyaları geri dönüştürülmüş plastikten üretilen evlerimiz, güneş enerjisi sistemleriyle (GES) içlerindeki cihazların tükettiği elektriği kendi kendilerine üretecek ve yeşil enerjinin potansiyelini tüketicilere deneyim yoluyla aktaracak. Hedefimiz, müşterilerimiz için bu seçeneği çok daha cazip hale getirmek ve tasarruf etmelerine katkı sağlamak. Önümüzdeki dönemde farklı projelerle yenilenebilir enerji atılımımızı devam ettireceğiz” dedi.

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#Arçelik#Kadıköy#Enerji

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