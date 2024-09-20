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Faturalarda tasarruf için kombi bakımı uyarısı

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#Baymak#Kombi#Tasarruf
Faturalarda tasarruf için kombi bakımı uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 16:21

Kışın en büyük giderlerinden olan doğalgaz faturasından tasarruf etmek için kombi bakımlarının düzenli olarak yapılması gerektiği belirtildi.

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Bakım yapılmadığı durumda cihazın fabrikasyon değerlerindeki yüksek verim özellikleri ile çalışmayacağı, daha fazla doğalgaz tüketip yüksek faturalara yol açabileceği ifade edildi. İklimlendirme sektörünün önde gelen markalarından Baymak, Kombi bakımı konusunda tüketicilere önerilerde bulunan Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı, “Kışa girmeden kombilerin bakımını yaptırmak verimlilik ve güvenlik açısından son derece önemli. Tüketicilerin dikkat etmesi gereken konularının başında ise, sağlıklı bir bakım için mutlaka kullandıkları markanın yetkili servislerini tercih etmeleri geliyor. Yetkili servisler hem cihazınızın garantisi hem de uzun ömürlü çalışması açısından en güvenilir seçenektir” dedi.
Tesisat temizliğinin de yapılması gerektiğine vurgu yapan Canlı, “Bunun yapılmadığı durumda sistem suyunda aşırı kirlenme ve borularda tıkanma meydana gelebilir. Bu da hem radyatörlerin gerektiği gibi ısınmasını önler hem de sistemin ömrünü kısaltır” diye konuştu.

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#Baymak#Kombi#Tasarruf

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