ESCO Modeli Türkiye'de de geleceğin enerji yatırım modeli olacak

Enspire; Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre 2018 yılında 30 milyar doları aşan ve toplam enerji verimliliği yatırımlarında yüzde 14’ten fazla pay alan ESCO modelinin Türkiye’de yaygınlaşması için çalışıyor.

Elektrik veya ısı fark etmeksizin tüm enerji tiplerinde elde edilen tasarrufun, projeyi amorti etmesini amaçlayan modelin, dünyadaki kullanımının her geçen gün artığını belirten Entek Elektrik ve Enspire Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya, “Performansa Dayalı Sözleşmeler; tasarım, uygulama, finansman, devreye alma, bakım ve işletme dahil tüm süreçlerin tek elden yönetildiği, müşterinin sadece alacağı tasarruf ve performans garantisiyle ilgilendiği bir yatırım metodudur. İş Ortağımız olan ESCO’larla birlikte Performansa Dayalı Sözleşmeleri odağımıza alarak enerji verimliliğine yeni bir soluk getiriyoruz. Enspire olarak, projelerin tüm finansmanını sağladığımız bu model, geleceğin enerji yatırım modeli olacak. Ülkemizdeki işletmelerin de kendi finansmanını yaratan modeller ile yatırım yapacağını ve dünya enerji trendlerinden daha çok pay alacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Kaya, sözlerini şöyle tamamladı; “Performansa Dayalı Sözleşmeler ile müşterilerimizin kendi kaynaklarını, enerji verimliliği ve yerinde enerji üretimi projeleri haricinde başka alanlarda değerlendirmesine olanak tanıyoruz. Bu projelerin finansmanında kaynağı biz sağlıyoruz. Enerji verimliliği ve yerinde enerji üretim projeleriyle karbon salınımında azalma sağlayarak çevreye sürdürülebilir katkı sağlıyoruz. Enspire olarak, sanayi işletmeleri ve ticari binalarının enerji dönüşümünde öncü rol oynayarak, müşterilerimize düşük enerji giderleri ile rekabet avantajı sunuyoruz. Ayrıca Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’ndaki hedeflere ulaşmada da destek sağlamayı hedefliyoruz.”

Enspire Kreatif Enerji Çözümleri, sanayi kuruluşları ve ticari binalarda, Enerji Verimliliği, Kojenerasyon/Trijenerasyon, Çatı Üstü Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Bina & Enerji Yönetimi, Talep Tarafı Yönetimi, E-Mobilite alanlarında çözümler sunuyor.

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