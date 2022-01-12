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Enerjide yıllık 31 milyon kilowatt saat tasarruf

#Türk Telekom#Enerji#Enerji Tasarrufu
Enerjide yıllık 31 milyon kilowatt saat tasarruf

Türk Telekom; dijital dönüşüm, tasarruf ve verimlilik projeleriyle, sabit ve mobil şebekede toplam elektrik tüketimini düşürerek yıllık ortalama 31 milyon kilowatt saat (kWh) enerji tasarrufu sağladı. Türk Telekom böylece, yılda ortalama 15 bin ton karbon emisyonunu engelledi.

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Türk Telekom, sabit ve mobil şebekede toplam elektrik tüketimini son 5 yılda yüzde 3 oranında düşürdü. Böylece yıllık ortalama 31 milyon kilowatt saat (kWh) enerji tasarrufu sağlarken, son 5 yılda yıllık ortalama 15 bin ton karbon emisyonunu engelledi. 

Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türk Telekom olarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle, iş modellerimizde, stratejilerimizde ve kurumsal kararlarımızda sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini önceliklendiriyoruz. Bu doğrultuda; tasarruf, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Güçlü abone büyümesine bağlı olarak data kullanım miktarlarında artışın sürdüğü ve altyapı yatırımlarının arttığı 2021 yılında abone başına düşen elektrik tüketimini bir önceki yıla göre azaltmayı başardık.”

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#Türk Telekom#Enerji#Enerji Tasarrufu

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