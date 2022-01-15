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Enerji verimliliğine 48,6 milyon kilowatt saatlik destek

#Turkcell#Enerji#Enerji Tasarrufu
Enerji verimliliğine 48,6 milyon kilowatt saatlik destek

Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanarak 2021 yılında 48,6 milyon kilowatt saati aşan enerji tasarrufu sağladı. Şirketin sadece şebekesinde bir yılda elde ettiği enerji tasarruf miktarı, yaklaşık 2.000 baz istasyonunun bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor.

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 Dünyada enerji kaynaklarının hızla tükenmesini önlemeye yönelik çalışmaların önem kazanmasıyla birlikte Turkcell, çevre dostu enerji üretim yöntemlerine yaptığı yatırımları da hızla artırıyor.  Bu kapsamda şirketin baz istasyonlarında kullanılan yenilenebilir enerji yatırımları 330 KW kurulu güce ulaştı. Baz istasyonlarına yapılan yenilenebilir enerji kurulumlarının yanında Turkcell, şebeke enerjisi olmayan bazı lokasyonlarda müşterilerine sürdürülebilir hizmet vermek için portatif solar sistemler de kullanıyor. Çevre dostu özelliğiyle öne çıkan portatif solar sistemler, sahil şeridinden yüksek rakımlı yaylalara kadar birçok noktada binlerce kullanıcıyı kesintisiz konuşturuyor ve yüksek hızla internete bağlıyor. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği bu ürünler, sürdürülebilirlik hedeflerine önemli katkılar sağlıyor. 

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Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, konuyla ilgili şunları söyledi: 

“Çevre dostu ve sürdürülebilir çalışmaların geliştirilmesine her zaman özen gösteren bir şirket olarak baz istasyonlarımız, veri merkezlerimiz ve ofis binalarımızda çevresel etkiyi azaltmaya yönelik çözümler üretiyoruz. Sadece şebekemizde yaptığımız çalışmalar sayesinde 2021 yılında elde ettiğimiz tasarruf miktarı, yaklaşık 2.000 baz istasyonunun yıllık elektrik tüketimini karşılıyor. Ayrıca şebekemiz için bu alanda geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerin,  dünyanın prestijli kurumları tarafından fark edilmesi de bizi çok mutlu ediyor. Son olarak sektörümüzün uluslararası platformu olan GSMA’de yenilenebilir enerji üreten konteyner ürünümüz ile yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerimiz, sektörde dünyaya ‘örnek çalışma’ olarak gösterildi. Tüm bunların yanında tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği enerji yönetim sistemimiz sayesinde baz istasyonlarındaki enerji tüketimlerinin uzaktan takip ve kontrolünü de gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yapay zeka uygulamalarımızla enerji yönetim sistemlerinde enerji verimliliğini arttıracak çalışmalarımız da devam ediyor.”

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#Turkcell#Enerji#Enerji Tasarrufu

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