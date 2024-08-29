Dünya Bankası’yla cinsiyet eşitliği için yeni proje

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Dünyanın en büyük yüzer elektrik santrali filosuna sahip olan Karadeniz Holding’in uluslararası markası Karpowership, Afrika’nın enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak için Dünya Bankası’nın Women in Energy Network Africa (WEN-Africa) girişimi ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Şirket bu yeni ortaklık ile Afrika’nın enerji sektöründe cinsiyet eşitliğini desteklemeyi, en az on ülkede kadınlar için istihdam fırsatlarını artırmayı ve daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceği teşvik etmeyi amaçladığını duyurdu.

Ortaklığa ilişkin açıklama yapan Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, “Kadınlar için fırsatları artırmak ve sosyal etkimizi güçlendirmek amacıyla Dünya Bankası ile ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu iş birliğiyle cinsiyet eşitliğine olan bağlılığımızı bir kez daha gösteriyoruz. Eğitim gören kadın sayısını artırmalı, kadınların profesyonel olarak gelişmeleri için yeni yollar yaratmalı ve kadınların iş dünyasına katılımını engelleyen cinsiyete özgü engelleri aşmalıyız” dedi.

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WEN-Afrika Ekip Lideri ve Dünya Bankası Kıdemli Enerji Operasyonları Sorumlusu Fowzia Hassan ise şunları söyledi: “Karpowership ile resmi olarak ortaklık kurmaktan ve kadınların Afrika’nın enerji geleceğine katılımını artırarak toplumsal cinsiyet eşitliğini hızlandırma ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi teşvik etme misyonumuzda bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz.”

Ortaklık kapsamında Karpowership, kadın personel için kariyer danışmanlığı seansları, stajlar, kız öğrenciler için mesleki eğitim ve burs programları ve cinsiyet kapsayıcı personel politikaları sağlamaya kadar dört farklı alanda çeşitli hedefler taahhüt ediyor.