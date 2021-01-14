Dekoratif aydınlatma 'Flyte Teknolojisi' Eren Güney ile ilk defa Türkiye'de

Ünlü mucit Nikola Tesla’nın isminden ve indüksiyon yasalarından yararlanılarak gerçekleştirilen Flyte; ampulleri manyetik kaldırma sistemini kullanarak havada süzülür şekilde tutar. Kablosuz şekilde kullanılan sistem, minimalist tasarımı ve manyetik büyüyü birleştirir.



Ampuller, saksılar ve akıl sınırlarının ötesine geçen, en özel objelerden hayata geçirilen objeler, sürtünme olmadan havada kalmaya olanak tanırken, enerjinin serbest kalmasını sağlayan ampul tasarımları, büyüleyici bir etki bırakıyor. Ampul tasarımlarının dört farklı grupta toplandığını ifade eden girişimci Eren Güney; Manhattan ışıklarından ilham alınan Manhattan tasarımı, Nikola Tesla’nın isminden esinlenilen Nikola, Amerikalı mucit Buckminster Fuller’den esinlenilen Buckminster ampulleri ve Royal olmak üzere dört farklı ampul tasarımları bulunuyor.



Fütüristik dekorasyondan hoşlanan ve minimal düzende sihir ve teknolojiyi bir araya getiren Flyte, borosilikat cam ampuller kullanılarak üretiliyor. 7 LED yıldız şekilli filamana sahip ampuller, günlük 12 saatlik kullanım sunuyor. Enerji tasarrufu sağlayan LED teknolojisi kullanılan ampullerin yanı sıra klasik saat anlayışını altüst eden saat tasarımıyla, dekorasyon vizyonunun tamamen üstlere çıkmasını sağlıyor.



Minimalist tasarım, manyetik levitasyonun büyüsünü gözler önüne sererken; kırılmaz ampul içindeki enerji tasarruflu LED ampuller, 50bin saatlik yanma süresiyle, uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Açma ve kapama konusunda da herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı ampul tasarımlarında ahşabın ön kısmında akıllıca düşünülmüş bir sensör kullanılıyor.Bu sensör sayesinde ampulünüzü açıp kapata biliyorsunuz.. Ampul, saksı ya da saat tasarımlarının yanında en özel tasarımlara da yer verildiğini söyleyen Eren Güney; tasarımların 2 cm ile 20 cm arasında yüksekliğe ulaştığını, ürünlerin 50 gr ile 15 kg arasında değişen ağırlıklarla tasarlanabildiğini söylüyor. Aynı zamanda her kesimden insana hitap edecek tasarımların da sinyallerini veren genç girişimci; bu teknolojinin bayiliğini almak ve Flyte ailesine katılmak isteyenlerin, firmaya bayilik başvurusu yapabileceğini de söylüyor.



Flyte CEO’su Eren Güney’den önemli bir mesaj var:

https://www.youtube.com/watch?v=GfW6vVwuqS0

https://www.flyte.com.tr/



