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ASPİLSAN’dan yeni iş birliği

#ASPİLSAN Enerji#Türk Telekom#Teknoloji
ASPİLSAN’dan yeni iş birliği

ASPİLSAN Enerji, Türk Telekom, ile yerli lityum bataryaların geliştirilmesi ve ticari kullanımı konusunda önemli bir iş birliği gerçekleştirdi.

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ASPİLSAN Enerji’nin Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği lityum batarya, ilk kez Türk Telekom’un canlı şebekesinde denenerek, ticari olarak kullanılmaya başlandı. 

Türkiye’nin ilk ve Avrupa’nın en büyük lityum iyon batarya üretim üssünü Kayseri’de kurmaya hazırlanan ASPİLSAN Enerji’nin, doğrudan telekomünikasyon sektörüne yönelik geliştirdiği yeni nesil lityum bataryalar, daha uzun ömürlü, yüksek performanslı ve daha hafif olarak üretildi. Uzaktan yönetilebilen bu yeni nesil bataryanın test ve ticari versiyonlarının ilk kurulumu Türkiye’nin lider operatörü Türk Telekom’un canlı şebekesinde başarıyla yapıldı. 

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#ASPİLSAN Enerji#Türk Telekom#Teknoloji

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