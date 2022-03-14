87,5 milyon kWh üretimi ile yenilenebilir enerji atağı

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Turkcell grup şirketlerinden Enerjicell, geçen yaz İzmir’de Karadağ Rüzgar Enerji Santrali (RES) satın alımını gerçekleştirmişti. Mevcut kurulu kapasitesi 18 MW olan Karadağ RES, yılda 67,5 milyon kWh enerji üretimi ile yaklaşık 2.500 baz istasyonunun enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde bulunuyor.

Enerjicell, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından aldığı ön onay ile Karadağ RES’teki kapasitesini 4,8 MW daha artıracak yatırım çalışmalarına başladı. Bu yatırım sayesinde Turkcell’in Karadağ RES türbinindeki yenilenebilir enerji üretimi yüzde 25 artışla 85 milyon kWh seviyesine çıkarılacak. Güneş santrallerinin de katkısıyla bu rakam 87,5 milyon kWh üretime ulaşacak.

Turkcell’in sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde yeni enerji yatırımlarını önümüzdeki dönemde de sürdüreceklerini belirten Enerjicell Genel Müdürü Erkin Kılınç, şunları söyledi:

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“Dünyada enerji kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıyla birlikte Turkcell, çevre dostu enerji üretim yöntemlerine yaptığı yatırımları da hızla artırıyor. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda Turkcell’i 2030’a kadar enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan ve 2050’ye kadar sıfır karbon salınımı hedefine ulaşmış noktaya getirmek için çalışıyoruz.”

Kılınç, Turkcell Enerji’nin Türkiye’nin dört farklı lokasyonunda gerçekleştirdiği öz tüketim modeline uygun güneş enerjisi (GES) projelerine yenilerini katarak devam edeceğini söyleyerek, “Türkiye’nin en büyük veri merkezi olan Turkcell Ankara Veri Merkezi bünyesinde 800 kWp gücünde ek bir güneş projesinin kurulumu için çalışmalara başladık. Yeni yapacağımız ağırlıklı güneş projeleri ile kapasitemizi 2022 yılında 50 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.