Enerji verimliliğinde ‘dönüşüm’ fırsatı... VERİMDER Türkiye Yüzyılı ve Yapılarda Enerji Verimliliği Zirvesi Ankara’da gerçekleşti

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VERİMDER’in ‘Türkiye Yüzyılı ve Yapılarda Enerji Verimliliği Zirvesi’ Dalmaçyalı sponsorluğunda Ankara’da kanaat önderleri, yerel yönetimler ve tüketicilerin katılımıyla gerçekleşti. Zirvenin açılış konuşmasını Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ yaparken VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, OECD Daimi Temsilcisi Prof. Dr. Kerem Alkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar panelde yeşil dönüşüm, yapılarda enerji verimliliği ilişkisi, kentsel dönüşüm ile enerji verimliliği, ikinci ulusal enerji eylem planı ve sıfır enerjili binalar konularını ele aldı.

YAPI STOKUNUN %70’E YAKINI VERİMSİZ

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Enerji verimliliği konusunda Türkiye’deki gelişmeler ve dünyadaki yeniliklere katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösterdiklerini belirten VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz, “Ülkemizde enerji kullanımı; yapılar, sanayi ve ulaşım olarak üçe ayrılmış durumda. Bu anlamda yapıların önemi gün geçtikçe artıyor. Enerjinin yaklaşık yüzde 30-35’i yapılarda tüketiliyor, bunun ağırlıklı olarak ısıtma ve soğutma olduğunu biliyoruz. Mevcut yapı stokumuzun yüzde 70’e yakın bir kısmının enerjiye verimsiz bir şekilde yapılmış olması bulunduğumuz jeopolitik durumda, enerji maliyetlerinin artması ve enerjiye ulaşımın zorlaşmasına neden oluyor. Bu kötü senaryoyu iyiye döndürmekle ilgili önemli çalışmalar var” dedi.

‘RAKAMLAR OLUMLUYA DÖNEBİLİR’

Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti: “II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2024 yılı içinde lanse edildi. Bu plan kapsamında ülkemizde çeşitli yasa ve yönetmeliklerin faaliyete girmesiyle beraber çok hızlı bir şekilde buradaki enerji verimliliğini hayata geçirmek için çalışmalar yapılıyor. Yine ülkemizin gündemindeki kentsel dönüşüm de enerji verimliliğine dönüşüm olarak değerlendirilebiliyor. Yaklaşık 6.5 milyon konutun ve yaşanan deprem felaketiyle birlikte o bölgede yapılacak olan 600 bin konutun enerjiye verimli olarak imal edilmesi, bahsettiğim rakamların olumluya dönmesini sağlayacak.”

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‘DÖRT TEMEL ETKİ NEDENİYLE STRATEJİK’

TÜRKİYE İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu da, “Türkiye yüzyılında ülkemizin hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaşması, toplumumuzun hak ettiği refahı ve konforu yaşayabilmesi ve küresel iklim değişikliğiyle mücadele adına enerji verimliliğimizi geliştirmenin kritik ve stratejik önemi olduğuna ve bu uğurda sosyal sorumluluk şuuru ile mücadele edilmesin gerektiğine inanıyorum. Ülkemizin enerji verimliliği hamlesinde dört temel etki dolayısıyla kritik ve stratejik olduğuna inanıyoruz. Bir; deprem güvenliği ihtiyacımız. Acil ve planlı ihtiyaç. İki, enerji ithalatının ve büyüklüğünün ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi. Üç, enerji verimliliğini geliştirmede yapıların çok yüksek etkilerinin olması. Dört, küresel iklim değişikliğiyle mücadele ülkemizin sorumlulukları, yükümlülükleri ve insanı olarak yapması gerekenler” dedi.

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Tayfun Küçükoğlu

‘BÜYÜK KATKIMIZ OLACAK’

NIPPON Paint Betek Boya Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ ise yaklaşık 25 milyon yapı stoğu bulunduğunu ve bunlardan yüzde 25’ine ısı yalıtımı uygulandığını ifade etti. Altı milyon yapının da kentsel dönüşüme gireceğini kaydeden Uludağ, “Önümüzde bir fırsat var. Bu binalarda doğru ısı yalıtımı uygulayabilirsek enerji verimliliğine çok büyük katkımız olacak” dedi. Uludağ, bir binadaki enerjinin ortalama yüzde 80’inin ısıtma ve soğutma amaçlı kullanıldığına değinerek, “Önümüzde bir fırsat var. Böyle bakıldığında bütün bu binaları biz doğru ısı yalıtımlı binaların haline getirirsek enerji verimliliğine çok büyük katkımız olacak” diye konuştu.

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Arzu Uludağ