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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.05.2020 - 12:25,Son Güncelleme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den "Ramazan Bayramı" paylaşımı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den "Ramazan Bayramı" paylaşımı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı. Dönmez, videonun da yer aldığı paylaşımında, "Ne olursa olsun biz hep bir olmaya, mutluluğu paylaşmaya devam edeceğiz. Sevdiklerimizin sağlık ve esenliği bizim en büyük bayramımız. Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim." değerlendirmesinde bulundu.

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