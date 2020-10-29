AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den 29 Ekim mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhuriyet'in ilanının 97. yılını ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Egemenliğimizin tescili Cumhuriyetimizin 97. yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet."
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