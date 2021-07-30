Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Bir keşif sondajı daha yapabiliriz

Dönmez, Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküp gazın vatandaşla 2023 yılında buluşturulacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

YENİ ÇALIŞMA MODELİ

“Keşifler devam ediyor. Bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yılın başında Karadeniz’deki mevcut pozisyonumuza göre daha batıda bir sahada keşif amaçlı bir sondaj daha yapabiliriz. Buradaki imkanların önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalışmalarla artacağını öngörüyoruz. Bugünden rakam söylemek doğru olmaz. Karadeniz doğalgaz potansiyeli içeriyor. Bulduğumuzun 2 ya da 3 katı doğalgaz neden olmasın diyoruz. Burada yeni bir modelle çalışıyoruz. Bu çalışmalar dışa bağımlılığımızı azaltmış olacak.”

YENİ GEMİ İÇİN GÖRÜŞME

Bakan Dönmez, 3 yılda filoya son derece modern, en son teknolojide yapılmış 3 sondaj gemisi dahil ettiklerine dikkati çekerek şöyle konuştu: “Filoda bir dördüncü gemi daha olur mu sorusunu değerlendiriyoruz. Dördüncüsü de olabilir. Özellikle buradaki keşiften sonra, 2023’te bu gazı karaya götürebilmek için sahanın geliştirilmesi, üretime hazırlanmasına ilişkin bir iş planı yaptık. Bu kapsamda da bu gemilerin bir sondajı açma süresi, sondaj sonrasında tamamlama, üretime hazırlık işlemleri gibi bir iş takvimiyle ilerliyor. Şimdi Yavuz Gemisi’ni de buraya intikal ettireceğiz. Dolayısıyla 3 gemi bu bölgede daha hızlı şekilde çalışmış olacak. Dördüncü gemiyi de ya satın alma ya da kiralama yöntemiyle tedarik etmeyi planlıyoruz. Uzunca bir süredir görüşmeleri de yapılıyor.”

İŞLETME KABİLİYETİ YÜKSEK

Ekonomik olması açısından az kullanılmış, işletme kabiliyeti yüksek gemileri tercih ettiklerini aktaran Dönmez, “Eskisi, yenisi ayırt etmiyor, aynı işleri yapabiliyoruz zaten. Yani bir dördüncüsü de olabilir. Ama satın alma mı olacak, kiralama mı olacak, onu yakın gelecekte öğrenmiş olacağız” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Dönmez, enerji faaliyetlerinde kullanılan bu gemilerin dünyanın her yerinde çalışabileceğine işaret ederek, “TPAO bir alt şirketi vasıtasıyla özellikle bu denizdeki servisleri yürütüyor. Şimdi bize yurtdışından da gerek sismik araştırmalarla alakalı gerekse sondaj çalışmalarıyla alakalı istekler geliyor. ‘Bize de sondaj yapar mısınız?’ diye talepler geliyor. Çünkü onlar da görüyorlar dünyada TPAO bu alanda belki adı geçen 5-10 firmadan birisi olacak. Böyle bir iş imkanı var.” ifadelerini kullandı.

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