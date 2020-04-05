Enerji şirketlerinden corona virüse karşı saat düzenlemesi

BEDAŞ MÜŞTERİ OPERASYON MERKEZLERİ 12.00-17.00 ARASI ÇALIŞACAK

Yeni tip Koronavirüse karşı kişisel izolasyonun önemi giderek artarken Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Müşteri Operasyon Merkezleri’nin çalışma saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren tüm Müşteri Operasyon Merkezleri 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) karşı bir dizi önlem alan BEDAŞ, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor.

Küresel bir salgına dönen yeni tip Koronavirüse karşı hızla aksiyon alarak acil eylem planını devreye alan şirket, Müşteri Operasyon Merkezleri’nde çalışma düzenini de buna göre değiştirdi.

CK ENERJİ ÇAMLIBEL ELEKTRİK MÜŞTERİ HİZMET MERKEZLERİNİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Yeni tip Koronavirüse karşı kişisel izolasyonun önemi giderek artarken CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Müşteri Hizmet Merkezlerinin (MÜHİM) çalışma saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren Sivas, Tokat, Yozgat il merkezlerindeki Müşteri Hizmet Merkezleri 10.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında, şehir merkezi dışında bulunan Müşteri Hizmet Merkezleri ise 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) karşı bir dizi önlem alan CK Enerji Çamlıbel Elektrik, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor.

Küresel bir salgına dönen yeni tip Koronavirüse karşı hızla aksiyon alarak acil eylem planını devreye alan şirket, Müşteri Hizmet Merkezlerinde çalışma saatlerini de buna göre düzenledi.

ÇEDAŞ 12.00-17.00 ARASI ÇALIŞACAK

Yeni tip Koronavirüse karşı kişisel izolasyonun önemi giderek artarken Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), İşletme Müdürlüklerinin çalışma saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren Genel Müdürlük, tüm İşletme Müdürlükleri ve İlçe İşletme Şefliklerinde 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) karşı bir dizi önlem alan ÇEDAŞ, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor.

Küresel bir salgına dönen yeni tip Koronavirüse karşı hızla aksiyon alarak acil eylem planını devreye alan şirket, çalışma düzenini de buna göre değiştirdi.

AEDAŞ İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ 12.00-17.00 ARASI ÇALIŞACAK

Yeni tip Koronavirüse karşı kişisel izolasyonun önemi giderek artarken Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), İşletme Müdürlüklerinin çalışma saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren tüm İşletme Müdürlükleri 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) karşı bir dizi önlem alan AEDAŞ, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor.

Küresel bir salgına dönen yeni tip Koronavirüse karşı hızla aksiyon alarak acil eylem planını devreye alan şirket, İşletme Müdürlüklerinde çalışma düzenini de buna göre değiştirdi.