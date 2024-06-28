×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 1,5 azaldı

Güncelleme Tarihi:

#Enerji#İthalat#Fatura
Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 1,5 azaldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 10:53

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 5 milyar 167 milyon 478 bin dolar oldu.

Haberin Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mayıs ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 azalarak 30 milyar 567 milyon 701 bin dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 167 milyon 478 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 

Mayıs 2023'te bu rakam 5 milyar 244 milyon 667 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 1,5 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 16,5 artarak 2 milyon 860 bin 973 tona çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Enerji#İthalat#Fatura

BAKMADAN GEÇME!