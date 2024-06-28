Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 1,5 azaldı

Haberin Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mayıs ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 azalarak 30 milyar 567 milyon 701 bin dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 167 milyon 478 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Mayıs 2023'te bu rakam 5 milyar 244 milyon 667 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 1,5 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 16,5 artarak 2 milyon 860 bin 973 tona çıktı.