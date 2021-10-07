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Enerji fiyatları Avrupa’yı böldü

#Avrupa#Enerji#Fiyat
Enerji fiyatları Avrupa’yı böldü

Son dönemde beklentilerin çok üstünde artan enerji fiyatları pek çok açıdan acil çözüm gerektirirken Avrupa Birliği henüz ne yapılması gerektiği konusunda ortak bir tutum belirleyebilmiş değil.

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AB Dönem Başkanı Slovenya’nın ev sahipliğinde Brdo’da toplanan 27 üye ülkenin liderleri cesur adım atmak ile bekleyip görmek arasına sıkışıp kaldı. Cesur adım atılmasını isteyen ülkelerin toplu alım ve stratejik rezerv talebi ise giderek zemin kazanıyor. Önümüzdeki günlerde doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artışı konusunda Birlik müktesebatına uygun ne tür adımlar atılabileceğine yönelik kapsamlı bir öneri paketi açıklayacak olan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, acil durumlar için stratejik gaz rezervi oluşturulması konusunda nabız yokluyor. Gaz stoku, enerji alanında AB’nin karşı karşıya olduğu önemli sorunlar arasında yer alıyor. Üye ülkelerden yarıya yakınının ulusal gaz rezervi olsa da AB çapında uygulamadan bahsetmek mümkün değil.

İSPANYA ve FRANSA BASTIRIYOR

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İspanya, Fransa, Yunanistan, Romanya ve Çekya ortak rezerv opsiyonu için bastıran ülkelerin başını çekiyor. Paris ve Madrid elektrik yönetmeliğinde düzenlemeye gidilmesini de istedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “Olağanüstü, yaratıcı ve ikna edici önlemler gerektiren daha önce benzerine rastlanmamış bir krizle karşı karşıyayız” dedi. Ortak rezerv oluşturulması orta vadede bir çözüm olarak görülürken masaya gelen bir başka öneri de “aşı formülü” uygulanması. Yine İspanya’nın başını çektiği bu öneri AB’nin Covid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik aşılarda olduğu gibi üye ülkeler adına doğalgaz için de toplu alımlar yapmasına dayanıyor.
Almanya’nın başını çektiği bazı ülkeler ise temkinli hareket edilmesinden yana tavır koyuyorlar. Berlin, mevcut durumun salgın sonrası ekonomik düzelme kaynaklı olduğu ve önümüzdeki dönemde ortadan kalkacağı görüşünde. AB Komisyonu ise bu tür sorunların yeşil enerjiye geçişin hızlandırılması ile çözülebileceği mesajı veriyor. AB Komisyonu Birinci Yardımcısı Frans Timmermans, “Yenilenebilir enerji kaynaklarımızı ne kadar hızla artırırsak vatandaşlarımızı geleneksel enerji alanındaki ani fiyat yükselmelerinden o kadar hızlı koruruz” diye konuştu.

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#Avrupa#Enerji#Fiyat