Enerji Bakanlığı’ndan Ar-Ge atağı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile araştırmacılara ve bilim insanlarına yeni fırsatlar ve proje imkanları sunulurken, girişimcilere de Ar-Ge üssü olarak hizmet verilmesi hedefleniyor. TENMAK ile enerji ve maden alanındaki inovasyon ihtiyacı kamu, özel sektör ve akademi iş birliğiyle karşılanacak.

Daha önce aktif çalışmalarını yürüten Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN) mevcut teknolojik altyapı kapasiteleri artırılarak Ar-Ge faaliyetlerine TENMAK çatısı altında devam edecek. Atılacak bu adımla araştırma ve ürün geliştirmede büyük bir sıçrama hedefleyen Bakanlık, TENMAK ile gerek teknolojik gerekse bilimsel çalışmaları güçlendirecek ve enerjide Ar-Ge’yi tek çatı altında toplayacak.

AR-GE ÜSSÜ OLACAK

Bu kapsamda TENMAK, araştırmacılara ve bilim insanlarına yeni fırsatlar ve proje imkanları sunarken, girişimcilere de bir Ar-Ge üssü olarak hizmet verecek. Buna göre, bilim insanları ve araştırmacıların bürokratik uygulamalardan sıyrılması ve laboratuvara yönelmesi sağlanacak. Böylece araştırmacıların asıl işlerine yani Ar-Ge çalışmalarına yönelmesi sağlanacak.

TENMAK’ın enerji ve maden sektörüne sağlayacağı diğer bir önemli katkı ise tam koordine bir Ar-Ge atmosferi oluşturarak birbirinden habersiz tekrar eden yatırım ve araştırmaların ortaya çıkmasını engellemek olacak. Böylece emek, zaman ve maliyet kaybını ortadan kaldırarak, uyumlu ve kümülatif ilerleyen bir araştırma sürecine doğru bir geçiş gerçekleştirilecek. Bu sayede bütçe ve diğer kaynaklar da daha verimli kullanılacak.

ALTYAPI GÜÇLENECEK

Ayrıca, TENMAK’ın bünyesindeki nükleer enerji enstitüsüyle her sektöre hizmet verebilen gelişmiş bir nükleer teknoloji altyapısı inşa edilerek, Türkiye’nin Akkuyu NGS ile başlayan nükleer enerji yolculuğu altyapısı daha güçlü bir hale getirilecek. Planlama çerçevesinde, Türkiye maden ve enerjinin neredeyse her alanında yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla enerji teknolojileri ihraç eden bir merkez olma hedefine doğru ilerleyecek. Özellikle, yenilenebilir ve temiz enerji konularında dünyadaki gelişmeleri yakalayıp üzerine çıkmak için de Temiz Enerji Enstitüsü, TENMAK bünyesinde olacak. Böylece karbon salımının mümkün olduğu kadar sıfıra yaklaştığı, yenilenebilir kaynakların etkin kullanıldığı ve bu teknolojilerin ülkede üretildiği bir enerji sektörüne kapı aralanacak.

TENMAK çatısı altında bor cevheri ve bor teknolojilerinin geliştirilmesiyle ilgili de önemli çalışmalar yürütülecek. 21. yüzyıl teknolojilerinin en önemli yapı taşları olan nadir toprak elementleriyle ilgili önemli araştırmalar ve Ar-Ge faaliyetleri de yine TENMAK bünyesinde hayata geçecek.