Enerji Bakanı’ndan ‘mega şebeke’ önerisi

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Enerji dönüşümünün önemine değinen Bayraktar, bu dönüşümün ancak ciddi yatırımlar gerektiren köklü değişikliklerle ve küresel düzeydeki işbirliğiyle başarılabileceğine vurgu yaptı. Türkiye’nin de bu kapsamda 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için özgün bir enerji dönüşümü stratejisi geliştirmeye çalıştığını anlatan Bayraktar, altyapının enerji sektörü için kilit öneme sahip olduğunu, iletim hatları olmadan başarılı bir enerji dönüşümünün sağlanamayacağının altını çizdi.

Bayraktar, hükümetler arası işbirliklerinin genişletilmesi durumunda ortak altyapı projeleri için çok daha fazla potansiyel ve sinerjinin oluşturulabileceğini belirterek, “Tüm ŞİÖ ülkeleri, iyi entegre edilmiş bir mega şebekenin yanı sıra kapsamlı bir elektrikli araç şarj ağı kurmak için birlikte çalışabilir” önerisinde bulundu.

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‘EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİRİZ’

“Komşularımız Gürcistan, Azerbaycan, İran, Bulgaristan ve Yunanistan ile bölgelerimizin enterkonneksiyon kapasitelerini artırmak için halihazırda çalışıyoruz” diyen Bayraktar, şöyle devam etti:

“ŞİÖ çatısı altında bu mega şebeke üzerinde çalışacak teknik düzeyde bir çalışma grubu kurulmasını öneriyorum. Amacımız, bölgeler arasında kaynakları etkin bir şekilde kullanan ve ülkeler arasında elektriği etkin bir şekilde ileten bölgesel olarak birleştirilmiş piyasalar oluşturmak olmalı. Üye ülkeler onaylarsa bu çalışma grubunun ilk teknik toplantısına önümüzdeki sonbaharda ya da 2025’in ilkbaharında Türkiye’de ev sahipliği yapmak istiyoruz.”

Ayrıca, enerji dönüşüm teknolojilerine de değinen Bayraktar, Türkiye de dahil olmak üzere üye ülkelerin bu teknolojilere yatırım yaptığını, uluslararası bir işbirliğiyle bu sektörün daha da geliştirilmesi ve küresel olarak daha fazla pazara hitap edilmesi için büyük bir potansiyelin de bulunduğunu söyledi.