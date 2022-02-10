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Enerji Bakanı Dönmez’den esnafın talebine yanıt: İndirimli tarifeyi değerlendiriyoruz

#Fatih Dönmez#Elektrik#İndirim
Enerji Bakanı Dönmez’den esnafın talebine yanıt: İndirimli tarifeyi değerlendiriyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik fiyatları ile ilgili yeni bir düzenlemeye ilişkin, “Çeşitli sosyal kesimlerden indirimli tarifeden yararlanmaya dönük talepler geliyor. Esnaflarımız, küçük işletmeler, yine bir takım sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler var, hepsini değerlendiriyoruz” dedi.

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Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı’nda basın mensuplarının elektrik fiyatlarındaki çalışmalara yönelik sorularını yanıtlayan Dönmez, elektrikte indirimli tarifenin 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldığını ve bunun 1 Şubat itibarıyla uygulamaya başladığını belirterek, bununla birlikte çeşitli sosyal kesimlerden de indirimli tarifeden yararlanmaya yönelik taleplerin geldiğini söyledi.
Dönmez, doğalgaz ile ilgili yapılan çalışmalarla ilgili ise, “Şubat başı itibarıyla sağ olsun Azerbaycan bize yaklaşık günlük 4-5 milyon metreküp bir ilave artışı sağladı. İlave akış halen devam ediyor. İran’dan da henüz tam beklediğimiz kadar olmamakla birlikte belli oranda bir akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ sanayide olan kısıtlamayı dün itibarıyla kaldırmış oldu. Dolayısıyla herhangi bir kısıtlama ne elektrikte ne doğal gazda yok” diye konuştu.

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‘KALAN 7 KÖYE ELEKTRİK VERİLDİ’

Dönmez, Isparta’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili ise şunları söyledi: “Olayın meydana geldiği ilk günden bu yana ekiplerimiz sahada büyük bir mücadele gösterdi. Dün gece itibarıyla Isparta’nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor. İlk etapta Isparta’nın il ve ilçe merkezlerinin tamamını enerjilendirdik. Isparta’da sadece bir günde yoğun kar yağışından kaynaklı 12 bin hasar meydana geldi.

Normalde Isparta’da yıllık arıza ve hasar sayısı bin 100 civarında. Yani 1 günde 10 yıllık hasar ve arıza meydana geldi. Ispartalı vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetin farkındayız. Çözüm için gereken bütün imkânları bir araya getirdik. Devletimiz her
zaman milletimizin yanındadır.”

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#Fatih Dönmez#Elektrik#İndirim

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