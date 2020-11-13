Enerji Bakanı Dönmez, Karadeniz’deki rezervin fizibil olduğunu söyledi: '‘Gazı bulduğumuz gibi çıkarmasını da biliriz’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’deki 405 milyar metreküplük rezervin fizibil olduğunu belirterek, “Bulamazsınız dediler bulduk. Nasıl bulduysak çıkarmasını da biliriz” dedi. 2021 yılının ilk aylarında Karadeniz’de faaliyete başlayacak olan Kanuni sondaj gemisi de bugün yola çıkıyor.

FİZİBİL TARTIŞMASI

Dönmez, bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, son üç yılda sekizi Akdeniz’de biri de Karadeniz’de olmak üzere sondajları olduğunu belirterek, “Akdeniz’de somut bir bulgu olmadı ama Karadeniz’de ilk derin deniz araması bu keşifle sonuçlandı. Bazı arkadaşlarımız miktara ilişkin bazı eleştiriler söyledi. Dünyada petrol endüstrisi, açıklamalarını hangi kriterle uygun yapıyorsa inanın, Türkiye Petrolleri de bu keşifle ilgili bilgileri ve bulguları aynı kriterlere göre yaptı, hesapladı ve paylaşımı da ondan sonra yaptık. Bundan sonra orada evet, 30 ila 40 arasında kuyu açacağız ama yaklaşık 250 kilometrekarelik bir alan. Tek kuyudan bunu üretemezsiniz, bir planlaması var. Orada elde edilen gazı da aradaki kollektörler, manifoltlarla toplayıp karaya getireceğiz” diye konuştu.

ROMANYA NEDEN ÇIKARMIYOR?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, “Romanya niye çıkarmıyor?” sorusu üzerine Dönmez, “(Romanya’da çıkmıyor) diye bir şey yok. Romanya’da o yatırımı yapan firmayla, bildiğim kadarıyla, devlet düzenleme kurumu arasında bir müzakere var. O müzakerenin neticelenmesine göre şekillenecek. Yoksa, orada aşağı yukarı 30 -40 milyar metreküplük bir rezerv buldular ve bizim sahamıza da yakın, bildiğimiz kadarıyla” yanıtını verdi. Paylan’ın, “Evet ama fizibil değil” karşılığına da Dönmez, “Onların bileceği bir şey. Yani ben şimdi, fizibil buldu, bulmadı… Bizim ki fizibil, onu söylüyorsanız. Biz çıkaracağız, çıkarınca da görürsünüz. Yani siz şunu mu temenni ediyorsunuz: (İnşallah çıkaramazsınız) mı diyorsunuz? Daha önce dediler ki: (Arayamazsınız) aradık. Arayınca dediler ki: (Bulamazsınız) bulduk. Şimdi de diyorlar ki: (Buldunuz ama çıkaramazsınız) Biz diyoruz ki: Nasıl bulduysak çıkarmasını da biliriz. Bize komşu Karadeniz’deki ve Akdeniz’deki bazı ülkelerden (Gelin, bizde de arayın, çıkarın) diye talepler var ama önceliğimiz Akdeniz ve Karadeniz’de bunu yapmak” yanıtını verdi.

BU YIL 45 TON ALTIN ÇIKARACAĞIZ

Her yıl yaklaşık 10-12 milyar dolarlık altın ithal edildiğine dikkat çeken Bakan Fatih Dönmez, buna karşılık 5-6 milyar dolarlık ihracat olduğunu söyledi. Dönmez, “Bir kısmını ham altın alıyoruz, katma değer oluşturarak satıyoruz. Bunun yanı sıra merkez bankaları, rezerv para gibi banknot saklama yerine altını da bir miktar saklar duruma geldiler. Bir de milletçe düğün, dernek, takı ve hediyeleşmeyi seviyoruz. Bu da ithalatta temel nedenlerden biri. Yıllık 160 ton altın ithalatımız var. Geçen yıl üretim tarihinin rekoru 38 ton ile kırıldı. Bu sene 44-45 tonlara çıkacağız inşallah. Toplamda 200 tonluk ihtiyaçtan bahsediyoruz. Yüzde 25’ini üretir durumdayız. Potansiyelimiz var” diye konuştu.

KANUNİ KARADENİZ YOLCUSU





Edinilen bilgiye göre altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da bilinen Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni için bugün Haydarpaşa Limanı’nda bir tören düzenlenecek. Kanuni’nin bugün törenle uğurlanacağı Zonguldak’ın Filyos limanında tekrar kulesi kurulacak ve ocak ayı başlarında açık denize uğurlanarak sondaj faaliyetlerine başlayacak.