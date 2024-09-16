Enerji Bakanı ABD yolcusu... Bir uzun dönemli LNG anlaşması daha gündemde

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ABD’nin Houston şehrinde düzenlenen Gastech 2024 Fuarı ve Konferansı’na katılacak olan Bayraktar, 17-19 Eylül’de düzenlenecek etkinlikte açılış törenine katılacak. Bakanlar panelinde konuşma da yapacak olan Bayraktar, Türkiye’nin enerji politikalarını ve enerjide merkez ülke olma hedefini anlatacak.



Bayraktar’ın ayrıca, Gastech kapsamında ABD, Mısır, Hindistan, Nijerya ve Libya gibi enerji alanında söz sahibi ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile görüşmesi sonrasında Türkiye ve Mısır arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.



UZUN DÖNEMLİ LNG ANLAŞMASI



Türkiye’nin kullandığı doğalgazın yarısını sıvılaştırılmış şekilde LNG gemileriyle alabilecek bir altyapıya kavuşması tedarik portföyünü çeşitlendirecek yeni anlaşmaları beraberinde getiriyor. Bayraktar’ın programı kapsamında, daha önce 3 farklı küresel şirketle olduğu gibi yeni bir uzun dönemli LNG anlaşması imzalanacak. Bu kapsamda, BOTAŞ ile küresel bir enerji şirketi arasında doğalgaz anlaşması imzalanacak. Anlaşma, daha önce Ankara’da Shell ile imzalanana benzer bir şekilde uzun dönemli LNG anlaşması olacak. Anlaşmaya ilişkin detaylar, imza sonrasında Bayraktar tarafından açıklanacak. 2 Eylül’de BOTAŞ ile Shell arasında bir anlaşma imzalanmış ve 2027’den itibaren 10 yılı kapsayan dönem için yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük toplam 40 adet LNG kargosu teslimatı konusunda mutabık kalınmıştı. Yine Mayıs ayında Bakan Bayraktar’ın ABD ziyareti kapsamında BOTAŞ 2 ayrı şirket ile 10 yıl süreyle LNG alımı konusunda anlaşmaya varılmıştı.