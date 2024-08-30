Endüstriyel mutfak şirketleri distribütör arayışında... Meksika’da ‘El Turco’ çıkarması

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AMERİKA kıtasının gastronomi alanında önde gelen fuarlarından ABASTUR, bu yıl 39’uncu kez Meksika’nın başkenti Meksiko’da düzenlendi. 550 şirketin katıldığı, 20 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan fuarda ‘El Turco’ (İspanyolca ‘Türk’ anlamına geliyor) rüzgârı esti. Meksika dışından katılım sadece yüzde 10 seviyelerindeydi. Türkiye ise Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TUSİD) çatısı altında ve IDDMİB desteğiyle Çin’den sonra en geniş katılım gösteren ikinci ülke oldu. Katılan 12 şirketin çoğu İstanbul merkezliyken Konya, Denizli, İzmir, Antalya’da üretim yapanlar da Meksiko’daki fuarda yerini aldı. Hürriyet olarak TUSİD davetiyle izlediğimiz fuarda Türk şirketlerinin Meksika hedeflerini ve planlarını dinledik.

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‘İLK KEZ KATILIYORUZ’

TUSİD Başkanı Bekir Topuz, sektör olarak fuara ilk kez toplu katılım gösterdiklerinin altını çizdi. “Latin Amerika’nın en büyük endüstriyel mutfak ve gastronomi fuarındayız. 12 firmanın büyük kısmı için bu, Meksika ile ilk temas” diyen Topuz, Ticaret Bakanlığı’nın ‘uzak pazarlar stratejisi’ kapsamında verilen destekle sektör olarak geniş katılım gösterildiğini vurguladı.

Türk endüstriyel mutfak sektörünün Meksika’ya 13 milyon dolar gibi çok küçük bir ihracatı olduğunu belirten Topuz, bunun nedenini şöyle açıkladı: “Sektörümüzün 2023 ihracatı 5.7 milyar dolar. 3.3 milyar dolarlık fazla veren bir sektörüz. Kendini Avrupa Birliği’nde ispatlamış bir sektör. Yakın coğrafyalarda da başarılıyız. Dört yıl önce Amerika kıtasına yöneldik. ABD’deki fuarlara katılmaya başladık. Yani yüzümüzü buraya yeni döndük. 13 milyon dolar seneye çok rahat 30 milyon dolar olabilir.”

‘ÇİN’DEN UCUZ FİYAT VERİYORUZ’

Meksika’daki endüstriyel mutfak pazarında Çinli firmaların ağırlığı olduğunun altını çizdi Bekir Topuz. Pazarı incelediklerinde Türk ürünlerinin ciddi anlamda kalite farkı yarattığını gördüklerini de vurgulayarak, “Hem kalite olarak çok yukardayız hem de Avrupa’ya verdiğimiz fiyatların yüzde 25 pahalısını bile burada sunsak yine Çin’den ucuz kalıyoruz. Çünkü Çin ürünleri bu pazarda çok pahalı kalmış. Bu da bizim için büyük avantaj” dedi. Topuz, “Türk şirketlerinin pazarda güçlenmesi için neye ihtiyaç var” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Distribütörlere ihtiyaç var. Örneğin benim şirketim Konya’da fırın üretiyor. Bana iki iyi adam yeter. Bu pazarda çok başarılı olurum. Bu, diğer şirketler için de geçerli. Bu fuarda öncelikli hedefimiz distribütör bağlantıları kurmak. Kanada’da bunu yaptık. Kapasite olarak sorunumuz yok. Yeter ki iş olsun, Türkler ürün yetiştirir.”

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TÜRK DİZİLERİNİN ETKİSİ BÜYÜK

FUARDA Türk stantlarını Türkiye’nin Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Meksika Ticaret Müşaviri Zahide Karaca Çoban da ziyaret etti. Sorularımızı yanıtlayan Büyükelçi Esenli, Meksika ile Türkiye ilişkilerinin 2027’de 100’üncü yılını kutlayacağını belirterek, ülkede Türk şirketlerine ilginin giderek arttığını söyledi. Dünyanın en büyük 10’uncu ekonomisi olan Meksika ile Türkiye’nin birbirine benzer yönleri de olduğunu vurgulayan Büyükelçi, bunu şöyle açıkladı: “Türkiye nasıl yıllarca AB pazarına ihracat yapmış ve son dönemde pazar çeşitlendirmesine gitme kararı almışsa Meksika da aynı şekilde uzun yıllar boyunca sadece Amerika pazarına mal satma stratejisini değiştirip farklı pazarlara yöneldiği bir dönemden geçiyor. Bu bir fırsat. Türk malı ürünlerine de ilgi büyük. Türkiye birçok zor pazarda başarılı oldu, Meksika’da olmamamız için bir neden yok.”

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Türkiye Meksika Ticaret Müşaviri Zahide Karaca Çoban ise son dönemde Meksikalı şirketlerin Türkiye hakkındaki sorularının arttığına vurgu yaptı. Çoban, “Bunda Türk dizilerinin de etkisi büyük. İki yıldır buradayım, Türkiye’de yatırım için ilgilenenler var. Şu anda 20 Meksikalı şirket Türkiye’de yatırımcı. Burada ise 79 Türk şirketinin 6 milyon dolarlık yatırımı söz konusu. Türkiye ve Türk malı algısı yüksek” diye konuştu.

RAKAMLARLA MEKSİKA İLE TİCARET

Meksika’nın toplam ithalatı: 508 milyar dolar

Meksika’nın toplam ihracatı: 593 milyar dolar

Türkiye’nin Meksika’ya ihracatı (45. Sırada) 1.09 milyar dolar

Meksika’dan ithalat: 1.2 milyar dolar

Meksika’nın endüstriyel mutfak ithalatı (En yüksek alımı Çin, ABD, Almanya’dan yapıyor. Türkiye 21’inci sırada: 4 milyar dolar