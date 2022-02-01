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Endüstri bölgelerine yeni düzen

#Endüstri Bölgeleri#Hazine Arazileri#Tahsis
Endüstri bölgelerine yeni düzen

20 yıl önce kurulan endüstri bölgelerinin daha verimli kullanılması için düzenlemeye gidiliyor. Düzenlemeyle ‘mega endüstri bölgeleri’ olarak adlandırılacak bölgelerde Togg gibi yatırımlara özel statüler sağlanacak. Hazine arazilerinin tahsislerinde kolaylık getirilecek ve bürokrasi azaltılacak.

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Hükümet, ilk olarak 2002 yılında kurulan endüstri bölgelerinin daha verimli kullanılması ve geliştirilmesine olanak sağlamak için bir dizi düzenlemeye gidiyor. Mega endüstri bölgeleri olarak adlandırılan bu çalışmayla, Hazine arazisi tahsislerine kolaylık getirilecek. Togg gibi yatırımlara özel statü tanınacak. Sayıları 22 olan endüstri bölgeleri yeniden tanımlanacak. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı’nda bir süre önce başlatılan yasa değişikliği çalışmasına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları ve AK Parti kurmayları katıldı. Organize Sanayi Bölgeleri’nden farklı olarak kurulan bu bölgelerin, daha verimli işlemesi ve hızlı karar alınmasına ilişkin düzenlemeler yapılması planlanıyor. Toplantılarda, uygulamadan kaynaklanan sorunlar ve bazı öneriler gündeme geldi.

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FİNANS KOLAYLIĞI

Buna göre, endüstri bölgelerinin oluşturulmasının daha esnek ve kolay olmasına ilişkin altyapı oluşturulacak. Endüstri bölgeleri farklı büyüklüklerde olabilecek ve her birinde farklı destek mekanizmaları uygulanabilecek. Bu bölgelerin daha çok tercih edilebilir olması için düzenlemeler yapılacak. Hızlı yatırım yapılmasına olanak sağlanacak. Bürokrasi azaltılacak. Endüstri bölgelerinin tipleri azaltılarak, iki tipe indirilecek. Endüstri bölgelerinde yatırım yapanların finansmana erişiminde kolaylık sağlanacak. Tahsis edilen arsaların kamu mülkiyetinde olması durumunda, arazinin süresiz irtifak hakkı verilmesi gündeme gelecek. Bu tür tahsisler için teminat gösterme kolaylığı sağlanacak. Endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının genişlemesine olanak verilecek. Başlangıçtaki yer belirlemeyle sınırlı kalmayacak. İsterlerse yan arazileri ve alanları bünyelerine katabilecekler.

STRATEJİK YATIRIMLAR

Bireysel yatırımlar da endüstri bölgesi olarak tanımlanarak destek ve kolaylıklardan yararlanabiliyor. Buna ilişkin yeni düzenlemeler ve yeni teşvik mekanizmaları geliştirilecek. Örneğin; Togg ‘Üreten Şirket, Endüstri Bölgesi’ olarak tanımlanıyor. Buna benzer, özel ve stratejik yatırımların tek başına endüstri bölgesi olarak tanımlanması kolaylaştırılacak. Verilen bilgiye göre, 22 endüstri bölgesi bulunuyor. Hükümet üyeleri tarafından mega endüstri bölgeleri kurulacağına dair açıklamalar yapılıyor. Endüstri bölgeleri, ekonomiyi uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak ve büyük ölçekli yatırımlar yapmak için 2002 yılında çıkartılan yasa ile kurulmaya başladı. Yasa 2019 yılında da revize edildi.

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TEMA VAKFI’NDAN EKOSİSTEM UYARISI

Hükümet üyelerinin mega endüstri bölgeleri kurulacağına ilişkin açıklamalarına TEMA’dan uyarı geldi. TEMA Vakfı’nın açıklamasında, bölgelerin kurulacağı iddia edilen yerlerin incelendiği, Türkiye’nin sahip olduğu eşsiz ekosistem alanlarını koruyacak bir kurgu gözetilmeden, önemli doğa alanlarına telafi edilemeyecek zararlar verilmesine yol açılacak şekilde planlandığı belirtildi. Vakıf, ekolojik değerlerle çelişen, biyolojik çeşitlilik ve doğal varlıklar üzerinde tehdit oluşturan bir kalkınma planı yapılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

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#Endüstri Bölgeleri#Hazine Arazileri#Tahsis

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