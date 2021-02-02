Endonezya'da mahallesi için kurdu! Şimdi dünyada tanımayan yok...

Endonezya, aileye ait milyonlarca geleneksel sokak tezgahı veya “warung” ları ile ünlü. Ancak çoğunun perde arkasında milyarlarca dolarlık bir iş var. Küçük işletmelerin modernleşmesine yardımcı olurken, perakende şirketi Bukalapak ülke ekonomisinin ikonik bir bölümünü canlandırmayı umuyor.

Bukalapak İcra Kurulu'ndan Rachmat Kaimuddin, CNBC Make It’e nasıl bu sistemi kurduklarını ve milyonlarca dolarlık işlerini anlattı.

MAHALLE İŞİ

Bukalapak, Endonezya'da bir e-ticaret şirketi olarak biliniyor. 2010'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin çevrimiçi olmasını sağlamak için bir çevrimiçi pazar yeri olarak kuruldu ve daha küçük geleneksel aile işletmelerini desteklemek için genişletildi.

Bugün şirket, yayılan takımadalarda on milyonlarca müşteriye sahiptir. Ancak Achmad Zaky tarafından 2010 yılında kurulduğunda, sadece komşularına yardım etmenin bir yolu olarak biliniyordu.

Kaimuddin, “Zaky, bir gün memleketine geri döndü. Bütün bu küçük işletmeleri, komşularını gördü ve şaşırdı ve bu adamların onlarca yıldır aynı göründüklerini fark etti. Artık teknolojiyi biliyorum, interneti ve her şeyi öğrendim ve merak ediyorum... İnsanların gelişmesine, daha iyisini yapmasına nasıl yardım edebilirim. Bunu düşünüyorum” dedi.

ARKADAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

O zamanlar 23 yaşında bir öğrenci olan Zaky, küçük işletmelerin çevrimiçi satış yapmasına yardımcı olacak bir site oluşturmak için Bandung Teknoloji Enstitüsü’nden arkadaşları Fajrin Rasyid ve Nugroho Herucahyono ile bir araya geldi.

Bu şirketi kurmak için kullandığı sermaye, sadece web sitesini tescil ettirmek için kayıt ücreti. Yani 80.000 rupi veya yaklaşık 5 dolar gibi bir rakam.

BİRKAÇ YIL SONRA İLK ATILIM

Çok geçmeden Bukalapak, tüketiciler ve tüccarlar arasındaki satın alma işlemlerini desteklemek için üçüncü taraf bir aracı olarak hareket etmeye başladı. Ancak şirketin gerçek atılımı birkaç yıl sonra gerçekleşti.

2017 yılında şirket, fatura ödemeleri ve telefon yüklemeleri gibi ek çevrimiçi hizmetler sunarak bu mağazaların modern perakendecilerle rekabet etmesine yardımcı olmak için Mitra Bukalapak’ı başlattı.

Mitra Bukalapak ayrıca warungları tüketim malları distribütörlerine bağlayarak tedarik zincirlerini daraltıyor, mallarının maliyet fiyatını düşürüyor ve bu mikro işletmeler için kar marjlarını artırıyordu. Aynı yıl her işlem için komisyon kazanan şirket, milyar dolarlık bir değere ulaştı.

SALGIN ETKİSİ

Ocak 2020′de, dümendeki CEO Zaky istifa etti. 41 yaşındaki eski bankacı Kaimuddin, yerine geçti. Şu anda bir girişimcilik vakfı işleten Zaky, şirkette danışmanlık rolünü sürdürürken, kurucu ortaklar Rasyid ve Herucahyono firmadan ayrıldı.

Ancak Kaimuddin’in görevdeki ilk 100 günü içinde salgın baş gösterdi. Sonraki kilitlenmeler, milyonlarca warung’u ve küçük ve orta ölçekli işletmeyi sert bir şekilde vurdu. Bukalapak adım atmak zorunda kaldı.

E-TİCARETTE YÜKSELİŞ

Bu arada e-ticaret, salgının en büyük kazananlarından biri oldu. 2020′de Endonezya’nın dijital tüketicileri , kilitlenmelerin daha fazla insanın yeni hizmetleri çevrimiçi olarak denemesine yol açtığı için % 37 arttı . Aynı yıl, çevrimiçi harcama% 11 artarak 44 milyar dolara ulaştı. 2025 yılına kadar bu rakamın neredeyse üçe katlanarak 124 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Bukalapak, 2020′de işlemlerinde% 130′luk bir artış kaydederek bu dalgayı attı. Şirket şu anda 13,5 milyon mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeye ve 100 milyon müşteriye hizmet veriyor.

Halka açılma hazırlığı

Yine de, bazı analistler, aşırı yerel kökleri göz önüne alındığında Bukalapak’ın Endonezya’nın ötesine genişleme kabiliyetine şüpheyle yaklaşıyor. Ancak Kaimuddin, şirketin büyümek için bolca alanı olduğundan emin olduğunu söylüyor.

Nitekim, 2020′de büyük bir büyüme kaydettikten ve ufukta daha fazla potansiyele sahip olduktan sonra, CEO Bukalapak’ın 2021′de ilk halka arz için hazırlanabileceğini söyledi .