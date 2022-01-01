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Endonezya kömür ihracatını yasakladı

#Endonezya#Kömür İhracatı#Yasak
Endonezya kömür ihracatını yasakladı

Endonezya, ülkedeki yerel enerji santrallerindeki arzın düşük olmasının, elektrik kesintilerine yol açabilmesinden endişe duydukları için ocak ayı itibarıyla kömür ihracatını yasakladığını açıkladı.

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Dünyanın en büyük termal kömür ihracatçısı olan Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’da bugünden itibaren kömür ihracatının yasaklandığı duyuruldu.

Endonezya Enerji Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Endonezya’daki yerel enerji santrallerine olan arzın düşük olmasının, elektrik kesintilerine yol açabilmesi açısından kömür ihracatının 1 Ocak itibariyle yasaklandığını açıkladı.

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20'YE YAKIN SATRAL DEVRE DIŞI KALABİLİR

Endonezya Enerji Bakanlığına bağlı Kömür Genel Müdürü Ridwan Jamaludin, kömür ihracatı yasağının uygulanmadığı takdirde 10 bin 850 megavatlık 20’ye yakın santralin devre dışı kalacağını belirterek ülkede kömür stoku açığı olduğunu söyledi.

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, acil önlem alınmadığı takdirde ülkede yaşanacak yaygın elektrik kesintilerine dikkat çekildi.

Endonezya, geçtiğimiz yıl ocak ve temmuz ayları arasında iç piyasa yükümlülüklerini yerine getirmediğini gerekçesiyle 34 kömür madenciliği şirketinin kömür ihracatını askıya almıştı.

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