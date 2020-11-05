Endonezya ekonomisi resesyona girdi

Merkezi İstatistik Ajansı’ndan (BPS) yapılan açıklamada, Endonezya ekonomisinin, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 3,49 daraldığı bildirildi.



Üçüncü çeyrekteki küçülmeyle ülke ekonomisi, 1998’deki Asya krizi sonrasında geçen 22 yılda ilk defa resesyona girmiş oldu.



BPS Başkanı Suhariyanto, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesiyle dördüncü çeyrekte durumun daha iyi olmasını umut ettiklerini belirtti.



İkinci çeyrekte de yüzde 5,32 daralan Endonezya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 2,97 ile 2001’den bu yana en zayıf büyümeyi kaydetmişti.