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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

Endonezya ekonomisi resesyona girdi

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Endonezya ekonomisi resesyona girdi
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Endonezya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,49 daralma kaydederek 1998’deki Asya krizinden bu yana ilk defa resesyona girdi.

Merkezi İstatistik Ajansı’ndan (BPS) yapılan açıklamada, Endonezya ekonomisinin, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 3,49 daraldığı bildirildi.

Üçüncü çeyrekteki küçülmeyle ülke ekonomisi, 1998’deki Asya krizi sonrasında geçen 22 yılda ilk defa resesyona girmiş oldu.

BPS Başkanı Suhariyanto, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesiyle dördüncü çeyrekte durumun daha iyi olmasını umut ettiklerini belirtti.

İkinci çeyrekte de yüzde 5,32 daralan Endonezya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 2,97 ile 2001’den bu yana en zayıf büyümeyi kaydetmişti.

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