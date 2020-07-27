Endesklerden iki sıfır atılıyor! Borsa İstanbul’da yeni dönem başlıyor

Borsa İstanbul’un 2018’den bu yana zaman zaman gündemini meşgul eden endekslerden sıfır atılması uygulaması, bugün yapılacak sistem güncellemesi ile hayata geçecek. BIST 100 endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün devreye alınacak. Endekslerden iki sıfır atılmasıyla endeks değerinin virgülden sonra iki hane gösterilmesine devam edilirken, uygulama tarihi itibarıyla ilgili endekslerin bölen değerleri 100 ile çarpılarak endeks değerlerinin iki sıfır atılmış olarak hesaplanması sağlanacak. Geçiş tarihinden önce hesaplanmış endeks değerleri ise 100’e bölünmek suretiyle endekslerin başlangıç tarihlerindeki değerleri ve tarihsel endeks değerleri güncellenecek.

VİOP’ta sözleşme büyüklükleri 100’den 10’a düşecek VİOP’ta ise endeks vadeli işlem sözleşmeleri büyüklüğü 100’den 10’a düşürülürken, fiyat adımı 0,025 ten 0,25’e çıkarılacak ve fiyat kotasyonu 10 ile çarpılmış değerler üzerinden yapılacak. VİOP’ta yeni kullanım fiyatlarını içerecek sözleşme kodları değiştirilecek ve geçiş öncesindeki pozisyonlar öz sermaye uyarlaması fonksiyonu ile yeni sözleşmelere taşınacak. Endekslere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde açık bulunan iptale kadar geçerli ve tarihli emirler ile aktive edilmemiş şarta bağlı emirler ise iptal edilecek. Analistler, BIST 100 endeksinin 100.000 seviyelerinin üzerinde bulunmasının, hem kullanım zorluğuna hem de psikolojik olarak “pahalı” algısına neden olduğunu belirterek, atılan bu adımın öncelikle sadeleşmeyi sağlayacağını söyledi. Endeksten sıfır atılmasının teoride bir anlam ifade etmediğini, sadece hesaplanan endekslerin 100’e bölünerek yayımlanacağını aktaran analistler, psikolojik etkisinin ise uzun bir süre pozitif anlamda destekleyici olmasının beklendiğini kaydetti.