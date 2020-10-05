Endeksler ekonomik verilerle yükseldi

Birleşik Krallık’ta hizmetler sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 56.1 olarak açıklanırken, Euro bölgesinde perakende satışların Ağustos’ta yüzde 4.4 arttığı açıklandı.

Asya-Pasifik bölgesindeki borsalarda endeksler de, Japonya’nın koronvirüs tedavisinde kullanılmak üzere, anti-virüs ilaç Avigan için onay vermeyi planladığına ilişkin haberlerle yükseldi.

ABD borsalarında endeksler de, Covid-19 tedavisi görmekte olan ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazartesi günü taburcu edileceğine ilişkin haberlerle açılış öncesi işlemlerde yükseldi. Covid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanmasından bir gün sonra Cuma günü, Trump tedavi edilmek üzere hastaneye yatırılmıştı.

Bu gelişmelerle, Londra’da FTSE100 Endeksi açılış ziliyle yüzde 0.11, Paris’te The CAC40 Endeksi yüzde 0.80 yükseldi. Almanya’nın DAX Endeksi de, yeni haftanın ilk işlem gününe, yüzde 1.07 düzeyinde bir artışla başladı.

Avrupa borsalarında euro/dolar paritesi yüzde 0.06 artışla 1.17242 düzeyine yükselirken, sterlin/dolar paritesi yüzde 0.11 düşüşle 1.29225 düzeyine geriledi.

Japon’ya’da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1.24, Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 1.38 ve Güney Kore&de Kospi Endeksi de yüzde gained 1.31 yükseldi. Avustralya’da S&P/ASX200 Endeksi de yüzde 2.59’luk sıçrama yaparken, Çin’deki borsalar tatil nedeniyle kapalıydı.

ABD açılış öncesi işlemlerde Dow Jones Endeksi yüzde 0.52, Nasdaq 100 Endeksi yüzde 0.66 ve S&P 500 Endeksi de yüzde 0.55 percent yükseldi.